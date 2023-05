Dalla corruzione al traffico di influenze, Palamara patteggia e chiude i primi conti con la giustizia

Luca Palamara ha patteggiato una condanna a 1 anno, con pena sospesa, e chiude il filone principale dell’inchiesta per i suoi rapporti con l'imprenditore Fabrizio Centofanti.

Un patteggiamento frutto della rideterminazione del capo d'imputazione da parte della Procura di Perugia che ha portato alla derubricazione del reato di corruzione in quello meno grave di traffico di influenze illecite.

Pronuncia di assoluzione, invece, Adele Attisani, amica dell’ex magistrato.

Palamara rimane accusato, in un procedimento parallelo e in fase di udienza preliminare, di avere messo a disposizione di due imprenditori “le sue funzioni e i suoi poteri” in cambio dell’uso gratuito di uno scooter e di soggiorni a Capri.