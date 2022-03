Padre Ennio Tiacci, 50 anni di sacerdozio rivolto sempre ai poveri e agli ultimi

Nella chiesa parrocchiale di S. Antonio di Padova, nella celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, è stato celebrato il 50° anniversario dell’ordinazione sacerdotale di padre Ennio Tiacci. L'amministrazione comunale, il Sindaco Romizi e l'Assessore Edi Cicchi si associano alla gioia della comunità nel ricordo di di padre Ennio Tiacci, che il signore ha donato alla chiesa e ai fedeli.

Padre Ennio Tiacci, il cui sacerdozio è stato sempre rivolto ai poveri e agli ultimi, incaricato delle Opere di Frate indovino, missionario in Amazzonia e fondatore delle suore cappuccine, ha svolto un lungo ministero a servizio della Chiesa in Umbria. Parroco per 20 anni a Perugia (Oasi di Sant’Antonio) e per sette a Terni (Sacro Cuore Eucaristico) ha svolto anche il ruolo di animatore zonale delle vocazioni al servizio di Dio e del prossimo.