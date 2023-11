Esce di casa e scompare: ritrovato dopo ore

Esce di casa e scompare. Nuove ricerche nella giornata di domenica 12 novembre. L'allarme è scattato intorno alle 15.30 a Paciano, sul monte Pausillo.

Uomo di 72 anni, spiegano i vigili del fuoco, è uscito per andare a cercare funghi. In campo vigili del fuoco e carabinieri. In volo anche l'elicottero. L'uomo è stato ritrovato dopo circa due ore e soccorso. È in buone condizioni.