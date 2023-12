Morta per overdose in auto sulla piazzola della E45, a processo l'amico che ha ceduto l'eroina

Avrebbe ceduto la dose mortale a una ragazza che era già ubriaca. È questa l’accusa che ha portato in Tribunale un ucraino di 40 anni, difeso dall’avvocato Matteo Marinacci, dopo il decesso di una connazionale di 43 anni avvenuto il 3 luglio del 2021 a Perugia.

La Procura di Perugia contesta all’uomo di avere ceduto alla vittima, in più occasioni, “sostanza stupefacente tipo eroina”, tra la primavera del 2019 e il 3 luglio del 2021, data appunto del decesso della donna.

Contestato anche il delitto di morte in conseguenza di altro reato per aver consegnato la droga alla donna “nonostante si trovasse in stato di evidente intossicazione di bevande alcoliche, ne provocava, quale conseguenza non voluta, la morte che interveniva per insufficienza respiratoria acuta”, indotta dall’assunzione di eroina “potenziata nei suoi effetti tossici dalla contemporanea presenza di elevate quantità di alcol etilico nel sangue (in sede di autopsia verrà rilevato un tasso alcolemico di 3,77 grammi per litro).

La donna era stata trovata all’interno di un’autovettura su di una piazzola di sosta lungo al E45 da una pattuglia della Polizia stradale. Gli agenti era stati attirati dall’auto ferma sulla carreggiata opposta, avevano invertito la marcia e avevano trovato l’imputato seduto al posto di guida mentre “in stato di incoscienza ed immobile, seduta sul sedile del passeggero anteriore, vi era la cittadina ucraina” che non dava segni di vita. I due poliziotti chiamavano il personale sanitario che “dopo pochi minuti giungeva con un’ambulanza” e tentava di rianimare la donna. Le manovre salvavita venivano praticate anche dal personale di una seconda ambulanza, ma dopo almeno 30 minuti ne veniva dichiarata la morte, per overdose, probabilmente intervenuta ben prima dell’intervento della Polizia stradale.

L’udienza odierna è stata rinviata in quanto mai notificata alla madre della vittima e per consentire alla difesa dell’imputato di valutare riti alternativi.