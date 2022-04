LA CITTA' CHE CAMBIA Piazza del Melo, attivato il punto per i giovani: completamento gratuito, psicologi e terapeuti a disposizione

Sono ufficialmente attivi da questa settimana gli spazi di ascolto rivolti ai giovani nell’ambito del progetto “Ottavo Segno”, voluto dal Comune di Perugia, in persona del vice sindaco ed assessore alle politiche giovanili Gianluca Tuteri, in collaborazione con usl Umbria 1. Nelle tre sedi previste, piazza del Melo, via Settevalli e via XIV settembre, gli adolescenti interessati possono incontrare, in forma completamente gratuita, psicologhe/psicoterapeute professioniste per discutere, confrontarsi, illustrare dubbi o necessità. Nel dettaglio: il servizio è attivo in via Settevalli, presso il centro l’Ottagono, nei locali del Centro Servizi Giovani ogni giovedì dalle 14.30 alle 18.30 con accesso diretto senza appuntamento.

In piazza del Melo, presso i locali dell’Informagiovani, lo sportello Spazio Benessere Giovani è aperto, previo appuntamento, dal lunedì al mercoledì con orario 14-19 ed il giovedì con orario 9-13 e 14-19. Per appuntamenti ed informazioni chiamare i numeri 07557774380 / 0755774381 o contattare l’indirizzo telegram https://t.me/BenessereGiovaniPG Infine presso il Consultorio giovani di via XIV settembre il servizio è presente, con accesso diretto senza appuntamento, il martedì dalle 15 alle 17.

Sempre nell’ambito del progetto “Ottavo Segno” è infine disponibile on line il questionario riservato ai genitori al seguente link: https://bit.ly/OttavoSegno. La compilazione del questionario assume, nell’ambito del progetto, una particolare rilevanza in quanto strumento validato scientificamente per la valutazione del buon funzionamento psicologico dei ragazzi.