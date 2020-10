Coronavirus, ospedale di Spoleto: accolti i primi sette pazienti Covid

Il punto della situazione all'ospedale di Spoleto. A stilarlo è l'Usl Umbria 2: "L'area rsa Covid - sottolinea una nota - è stata attivata nella giornata di ieri ed attualmente accoglie i primi sette pazienti positivi, nelle prossime ore è previsto l'arrivo al "San Matteo degli Infermi" di altri pazienti".

E ancora: "In fase di ultimazione gli interventi di messa in sicurezza dei reparti di medicina, utic e terapia intensiva".



A breve, spiega ancora la Usl, "è previsto il trasferimento e la ricollocazione nella sede distrettuale di via Manna delle attività ambulatoriali territoriali attualmente presenti al piano -1 del presidio ospedaliero Ultimati gli interventi di messa in sicurezza dell'area di chirurgia al primo piano con la realizzazione di un'area filtro e pressione negativa per garantire la massima sicurezza agli operatori sanitari".



