Sanità perugina e lettori | "Alle 7 ci presentiamo per una operazione programmata... ma non ci sono letti e le sale occupate. Tutti a casa"

La nostra sanità regionale è sempre più al centro della vita dei cittadini e dibattito politico. Come tutti i grandi centri di attrazione ha due popoli: chi esalta medici e veritici, dopo esperienze vissute positivamente, e chi invece parla di strutture pessime e di un governo della sanità non all'altezza. Poi ci siamo noi giornalisti che riportiamo le belle e le brutte notizie anche nella stessa giornata. Oggi in redazione ci sono arrivare due mail: una di denuncia pesante e l'altra invece che ringrazia e rende merito all'Ospedale di Perugia per l'impegno e l'umanità dimostrata in un momento difficile. Abbiamo voluto dare spazio ad entrambi i lettori perchè siamo convinti che come sempre il lettore, liberamente, formulerà la propria opinione. Restiamo a disposizione delle autorità sanitarie per eventuali precisazioni o altro. Buona lettura. (il direttore Nicola Bossi)

(lettera firmata)

Mia moglie ha perso ben tre giorni di ferie, più stress, nell'ultima settimana per gravi disservizi all'ospedale di Perugia. La settimana scorsa doveva fare una visita anestesiologica che non fu fatta perche qualcuno si dimenticò di inserire il suo nominativo nell'elenco delle persone che dovevano farla. Le fu dato un nuovo appuntamento e questa volta fece questa visita. Nella giornata di ieri le hanno fatto il tampone ed oggi si doveva sottoporre ad un piccolo intervento con anestesia presso la clinica ginecologica ostetrica.

Altro giorno di ferie. Questa mattina l'accompagno, alle 7 del mattino, ma il personale sanitario gioca dicendo che non ci sono le camere per la degenza, e le sale operatorie sono tutte impegnate. L'intervento era programmato. Sicchè alle 10,00 torno a riprendere mia moglie che non ha fatto nulla, da notare che nessuna caposala si è presa la briga di avvisare mia moglie. Desidero inoltre evidenziare che le persone oggetto di questo disservizio eran o due, naturalmente imbestialite. Io uomo di destra sono tentato di gridare "ridateci quelli di prima"