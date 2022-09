Nomine e Poltrone | Primo giorno di lavoro per i nuovi vertici dell'Ospedale di Perugia: i direttori Pasqualucci e Magnoni

Primo giorno di lavoro per il nuovo direttore sanitario dell'ospedale di Perugia, Arturo Pasqualucci e la Direttrice amministrativa, Rosa Magnoni, dopo le nomine conferite nelle scorse settimane da parte del Direttore generale Giuseppe De Filippis.

Il primo incontro in agenda della nuova Direzione Strategica si è tenuto pggo pomeriggio con il Collegio di Direzione, composto dai direttori dei Dipartimenti sanitari, con i quali si sono confrontati sulle linee programmatiche da attuare. Poi sarà la volta dell’incontro con i coordinatori delle professioni sanitarie e con i direttori delle strutture complesse.

IL PROFILO del direttore sanitario

Il dottor Pasqualucci, 60 anni, è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Perugia dove si è anche specializzato in Igiene e Medicina Preventiva. All’Università degli Studi di Torino ha conseguito il Master di II livello in Direzione strategica delle Aziende Sanitarie.

È esperto in organizzazione sanitaria con lunghe esperienze di direzione in molte aziende ospedaliere e sanitarie italiane. L'ultimo incarico, in qualità di direttore sanitario, lo ha ricoperto presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria degli Ospedali Riuniti di Ancona. All’Università degli Studi di Torino ha conseguito il Master di II livello in Direzione strategica delle Aziende Sanitarie



IL PROFILO del direttore amministrativo

La dottoressa Rosa Magnoni, 56 anni, laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pavia, è esperta di gestione del personale e management. Ha diretto il Servizio Gestione risorse umane presso l’Azienda Provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento. Dal 2017 al 2020 ha ricoperto l’incarico di Direttore amministrativo presso la stessa azienda per poi dirigere il Dipartimento amministrativo ospedaliero territoriale.