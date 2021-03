Covid, la terapia anticorpi monoclonali attiva a Perugia. Obiettivo: guarire senza passare per un lungo ricovero

Sono attualmente cinque i pazienti in Umbria che hanno assunto o sono attualmente in trattamento presso l’azienda ospedaliera di Perugia con i monoclonali. Una cura sperimentale che ha l'obiettivo di fermare le infezioni più gravi e acute determinate dal Covid evitando il ricovero in ospedale. Dopo i pazienti sottoposti a trattamento nell'Usl Umbria 2 direttamente nel nosocomio di Spoleto, arriva la conferma anche da Perugia di altre contagiati sotto trattamente da anticorpi monoclonali. Il trattamento avviene in un ambulatorio dedicato nel reparto di Malattie Infettive diretto dalla professoressa Daniela Francisci che insieme al dottor Giuseppe De Socio seguono personalmente i pazienti.

Il farmaco viene stoccato e trattato nella Farmacia ospedaliera diretta dal dott. Alessandro D'Arpino che guida lo staff del laboratorio di galenica clinica e del laboratorio antiblastici seguito dalle farmaciste dottoresse Cristina Paolucci e Angela Giuliani. L'organizzazione del percorso ospedaliero, il trasporto del paziente positivo al Covid fino alla somministrazione è stato seguito dalla dottoressa Simona Bianchi dalla Direzione Sanitaria.

“Venerdì 26 marzo – ha spiegato l'assessore Luca Coletto – sono stati trattati i primi due pazienti, entrambi in condizione di immuni depressione, una indotta da terapia cronica, l'altra primitiva. Si tratta di due donne che hanno manifestato l’inizio dei sintomi rispettivamente il 22 marzo, con tampone positivo il 24, ed il 23 marzo con tampone risultato positivo il 25. Altri tre pazienti da oggi hanno iniziato il percorso di trattamento. Avere a disposizione nella nostra regione gli anticorpi monoclonali rappresenta il raggiungimento di un obiettivo importante che ci eravamo prefissati e che abbiamo raggiunto – ha sottolineato l’assessore. Si apre così una possibilità significativa a vantaggio delle cure domiciliari, riducendo nello stesso tempo la necessità di ospedalizzazione".