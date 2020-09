La buona notizia | Ospedale di Perugia: è negativa al Covid la bimba nata da mamma positiva

E' negativa la bambina nata all'Ospedale di Perugia da una mamma di 39 anni, risultata invece positiva al Coronavirus dopo il tampone. Entrambe secondo i medici del nosocomio dovrebbero essere dimesse nelle prossime 48-72 ore anche se dovranno restare in un regime di isolamento imposto dai protocolli anti-contagio. La piccola è venuta alla luce nel tardo pomeriggio di martedì 15 settembre dopo un parto programmato. La donna, alla seconda gravidanza, è stata assistita dalle ostetriche Lara Lucchetti e Martina Casciarri (nella foto). La bambina, che per ragioni di privacy chiameremo Celeste, sta bene; alla nascita il suo peso era di kg 3,940. La neonata è stata sottoposta a tampone, con esito negativo. Dopo il parto, avvenuto in area isolata Covid, la madre è stata nuovamente accompagnata presso la struttura di Malattie infettive.

