Ma che succede all'Ospedale di Perugia? Paziente rientra in reparto e non ritrova più nulla: spariti soldi, vestiti, scarpe. Scatta la denuncia

C'è una denuncia formalizzata ai carabinieri. C'è una famiglia delusa, arrabbiata con cui abbiamo parlato e ha chiesto massima visibilità perchè certe cose non devono più accadere all'interno di una istituzione pubblica come un ospedale. La storia è questa: un nostro concittadino viene ricoverato al Santa Maria della Misericordia di Perugia diversi giorni fa. Il ricovero è programmato: intervento al cuore. Terminato l'intervento é stato trasferito in terapia intensiva per il post chirurgia. Da questo reparto, quando il quadro clinico si è stabilizzato, i medici danno il via libera per il ritorno al reparto. Ed è qui che accade e si scopre l'assurdo: nella sua postazione non si é più ritrovato neppure un briciolo dei suoi beni personali: telefono, orologio, documenti, alcuni spicci, scarpe e vari indumenti.

Addirittura il personale è costretto a chiamare la famiglia perchè non ci sono ricambi e oggetti per l'igiene personale. Tutto è sparito. Rubato? Buttato via? E in caso da chi? La famiglia ha sporto denuncia ai Carabinieri e chiede, come lo chiediamo anche noi, di capire come sia stato possibile tutto questo. Servono delle scuse ufficiali e anche riapare economicamente e moralmente il danno subito da questo paziente. Ma c'è anche dell'altro che preoccupa: questo caso non sarebbe isolato. Ci sarebbero state altre denunce. Vero o falso? Se è vero cosa è stato fatto per evitare questa assurda situazione? Attendiamo risposte.