Raro intervento chirurgico su paziente 60enne dopo una frattura al bacino e alla colonna vertebrale

E' perfettamente riuscito un intervento chirurgico, definito innovativo e rarissimo nel panorama sanitario italiano, all'Ospedale di Perugia di stabilizzazione spino-pelvica effettuata su un uomo di 60 anni vittima di politrauma da precipitazione, che aveva riportato una frattura al bacino e alla colonna vertebrale.

L'intervento è stato eseguito dall’equipe chirurgica multidisciplinare delle strutture complesse di Neurochirurgia, diretta dal dott. Corrado Castrioto e Ortopedia e Traumatologia, diretta dal professore Auro Caraffa.

Una tecnica operatoria innovativa, mini invasiva, applicata ad una patologia traumatica rara, eseguita in pochi ospedali italiani (appena dieci interventi l’anno). Nell'Ospedale di Perugia è stata resa possibile dalle competenze interdisciplinari dei professionisti senza l’apporto di consulenze di specialisti esterni e segna un nuovo successo dell’equipe orto-neuro-traumatologica guidata dal dottor Lorenzo Maria Di Giacomo, ortopedico, e dal dottor Rodolfo Corinaldesi, neurochirurgo. Con due interventi in pochi mesi l’Azienda Ospedaliera di Perugia si pone come centro di riferimento regionale per la traumatologia spino-pelvica.