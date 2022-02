"Ricoverati allettati nei corridoio anche per alcuni giorni": la denuncia del sindacato degli infermieri Nursind. "Personale insufficiente"

Altri giorni difficili per gli operatori sanitari di Perugia che operano all'Ospedale Santa Maria della Misericordia. Uno dei sindacati degli infermieri, il Nursind, ha confermato lo stato di agitazione per via delle difficili condizioni di lavoro che mettono anche a rischio la salute del personale. In sintesi si denuncia: barelle nei corridoi, carenza di personale infermieristico, demansionamento cronico causato dalla assenza di personale OSS durante tante ore nella giornata, rischi indicibili per pazienti ed operatori, organizzazione carente.

Ancora una volta la coperta è sempre più corta per quanto riguarda la pianta organica dell'Ospedale di Perugia. Il sindacato ha raccolto le segnalazioni del personale infermieristico dei reparti di degenza di Medicina Vascolare, Medicina del Lavoro/Neurologia, Geriatria, MISEM, Medicina Interna A e Gastroenterologia che hanno denunciato dai 2 ai 5/6 letti aggiunti nei corridoi che "a volte richiedono spostamenti notturni, gravando non solo sul lavoro del personale sanitario infermieristico, sprovvisto in quelle ore di figure di supporto, ma anche sul benessere psico-fisico dei degenti".

"I ricoveri in corridoio che durano per molte ore sino ad alcuni giorni, costringono i pazienti a soddisfare i loro bisogni primari alla vista di tutti (fortunato chi ha un paravento), ad essere sottoposti a visite routinarie, consulenze e procedure assistenziali in un contesto assolutamente non idoneo che ne mette a rischio la loro dignità, privacy e sicurezza (basti pensare ai presidi elettromedicali collegati con prolunghe e ciabatte o alle bombole di ossigeno senza gli appositi supporti/sostegni che ne evitano la caduta ed il pericolo scoppio). Tale situazione non è più tollerabile. La professionalità degli operatori della sanità che prestano servizio in questi contesti va assolutamente tutelata e riportata a livelli minimi di dignità! Le competenze dei professionisti vanno valutate e non svilite ed umiliate come sta accadendo ora".

NurSind e Nursing Up, in nome e per conto dei dipendenti, hanno dunque chiesto una immediata riorganizzazione interna di tutti i reparti ed hanno annunciato un presidio dei lavoratori presso Piazzale Menghini, di fronte alla sede della Direzione Generale, il 25 febbraio dalle ore 12.00 alle ore 16.00, per rivendicare "il diritto a lavorare con DIGNITA’ in modo da poter garantire SALUTE alla cittadinanza tutta".