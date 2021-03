Ospedale di Perugia, paziente contagiato in fuga dal reparto. Ritrovato dalla Polizia

Positivo al Covid si è allontanato dall'ospedale Santa Maria della Misericordia dove era stato ricoverato.Le autorità sanitarie hanno subito allertato la Polizia per cercare di rintracciare il paziente contagioso. Ma c'è voluta tutta una notte per localizzare l’uomo in zona San Sisto-Sant’Andrea delle Fratte, fermo ad una fermata dell’autobus. Richiesto l’immediato intervento di un’ambulanza del 118, l’uomo è stato accompagnato dai sanitari al reparto dedicato a persone contaminate da corona virus. Il paziente in fuga - uno straniero nigeriano - è stato denunciato.