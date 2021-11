Dal Venezuela a Perugia, sponda Chianelli, per un difficile trapianto di cellule staminali: Jesus è guarito, la sua storia

E' stato salvato dagli ematologi del Reparto di Oncoematologia pediatrica e dal grande cuore del Comitato Chianelli. Ed ora Jesus, dopo tanta sofferenza e cure durate un anno, può finalmente tornare a casa sua in Venezuela. Ma non prima di aver ringraziato tutti coloro che gli hanno assicurato una seconda vita. I medici del Reparto di Oncoematologia pediatrica, diretto dal dottor Maurizio Caniglia, che lo hanno seguito in questo anno, i volontari e tutti gli operatori del Comitato per la vita “Daniele Chianelli”. Jesus e la mamma, Marianella, hanno infatti vissuto al Residence per circa un anno.

La famiglia ha espresso, inoltre, il desiderio di ringraziare l’azienda ospedaliera e la Regione Umbria che hanno permesso l'arrivo del ragazzo in Italia con la possibilità di sottoporsi ad una procedura salva-vita che nel suo Paese non viene effettuata. La festa di addio è prevista il 12 novembre prossimo al Residenze Chianelli alla presenza anche della Presidente della Giunta regionale, Donatella Tesei, e del cardinale, Gualtiero Bassetti.

La Storia di Jesus

Il ragazzo, malato di una grave forma di leucemia linfoblastica acuta, è venuto a Perugia esattamente un anno fa, il 18 ottobre 2020, per essere sottoposto, presso il reparto di Oncoematologia pediatrica, diretta dal dottor Maurizio Caniglia, a trapianto di cellule staminali emopoietiche. Un percorso terapeutico salvavita che in Venezuela non può essere effettuato.

L'arrivo del ragazzo a Perugia è stato possibile in virtù di una convenzione con la Regione Umbria che mette a disposizione ogni anno una cifra che viene utilizzata per la cura di pazienti che nel loro paese non avrebbero alcuna possibilità di guarigione. Arrivato in compagnia della mamma Marianella e del fratello Carlos, in un primo momento individuato come donatore, è stato ricoverato in ospedale per le terapie del caso e successivamente per il trapianto, dove ha ricevuto le cellule della mamma Marianella, che gli ha dato la vita una seconda volta. Dopo le dimissioni (è stato ricoverato per oltre un mese) il ragazzo ha continuato a sottoporsi alle cure del caso e ha vissuto insieme alla mamma senza alcuna spesa di affitto, presso il Residence Daniele Chianelli.