Coronavirus, Ospedale di Perugia: il bollettino sanitario del Cardinale Bassetti

Non ci sono miglioramenti, al momento, per il Cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, ricoverato in terapia intensiva all'Ospedale di Perugia dopo la positività al Coronavirus. La direzione sanitari parla di "condizioni stazionarie nella gravità, le funzioni vitali del Cardinale sono costantemente monitorate, continua terapie mediche del caso e ventilazione non invasiva". Bassetti non è intubato e sarebbe cosciente e pienamente collaborante.