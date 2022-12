Ospedale Perugia, il campione Santini porta i doni ai bambini malati ricoverati al  reparto di Oncoematologia

Anche quest’anno Associazione Giacomo Sintini ha regalato un sorriso ai bambini e i ragazzi in cura presso il reparto di Onco ematologia pediatrica dell’Ospedale di Perugia. I primi doni sono stati consegnati mercoledì 21 dicembre da alcuni speciali “aiutanti di Babbo Natale” nel corso di una cena al Numero 11 Pizza e Sfizi Nella mattina del 22 dicembre poi, Jack Sintini e sua moglie Alessia si sono recati in reparto per far visita ai bambini ricoverati e porgere loro i regali che più desideravano.

"Siamo felici di essere riusciti anche quest'anno a realizzare i desideri dei piccoli eroi del reparto! È un lavoro che richiede mesi di preparazione ma gli sforzi sono sempre ripagati dalla grande gioia che questi bambini riescono ad esprimere" ha dichiarato Jack Sintini che ha poi aggiunto "un ringraziamento speciale e doveroso va a tutte le persone che, con il loro sostegno, ci hanno aiutato a realizzare tutto questo, alle famiglie dei ragazzi in cura che sono sempre complici dei nostri progetti e ci aiutano nella scelta dei regali, al personale di reparto che ci accoglie con gioia”.