Ospedale di Perugia, buone notizie per i fedeli perugini: dopo giorni difficili, dimesso arcivescovo Giuseppe Chiaretti

Buone notizie per i fedeli di Perugia dall'Ospedale di Perugia. È stato dimesso questa mattina, l’arcivescovo emerito monsignor Giuseppe Chiaretti, ricoverato nel reparto di Geriatria dell’Azienda Ospedaliera – diretto dalla professoressa Patrizia Mecocci - dallo scorso 15 ottobre per una insufficienza respiratoria (in questo caso non era legata al virus Covid-19). Le condizioni generali sono nettamente migliorate nel corso della degenza, tanto da permetterne il ritorno a casa. Ieri, domenica 7 novembre, monsignor Chiaretti ha ricevuto la visita in Ospedale del cardinale Gualtiero Bassetti che anche lui aveva passato un dificilissimo soggiorno in Ospedale, lottado tra la vita e la morte, a causa però del Covid.