Altra aggressione in ospedale a Perugia: prima litiga con la compagna e poi calci e pugni alla Polizia. Arrestato

Ancora un'aggressione in Ospedale a Perugia. Stavolta ad aver avuto la peggio sono stati due agenti di Polizia colpiti con calci, pugni e gomitate da un 43enne che si trovava in un reparto in compagnia della sua partner.



I FATTI

Era quasi mezzanotte quando, uno dei due poliziotti – recatosi all’Ospedale “Santa Maria della Misericordia” di Perugia per accompagnare una donna trovata in stato confusionale – ha notato l’uomo, all’interno di una sala, che stava litigando pensantemente contro la sua compagna. L’agente, a quel punto, è intervenuto immediatamente per evitare che la situazione potesse degenerare. Il 43enne non ha gradito ed ha aggredito il poliziotto con calci e pugni. Neanche l’intervento dell’altro agente, giunto in soccorso del collega, è servito a contenere la furia del 43enne. L’uomo, infatti, lo ha colpito con una gomitata e ha cercato di raggiungerlo con una testata.

Alla fine però gli agenti, seppur feriti, sono riusciti a fermarlo e portarlo in Caserma anche se durante il tragitto l'uomo ha colpito il pannello divisorio dell’auto di servizio e compiendo alcuni atti di autolesionismo. E' stato arrestato per il reato di resistenza, lesioni, minacce e oltraggio a Pubblico Ufficiale. E non solo: più tardi ritrovato il suo marsupio sono saltate fuori alcune forbici dell'ospedale che aveva trafugato. Altra accusa: furto aggravato