Ospedale Pantalla, il gran cuore dei ciclisti per migliorare la vita dei pazienti sotto chemioterapia

Due nuove poltrone per le lunghe sedute di chemioterapia, con tanto di comodini e piantane, per migliorare la qualità della cura dei pazienti che lottano contro tumori e leucemie. E' il dono per un valore complessivo di circa 6mila euro che l’Asd L’Impresa - grazie ai fondi raccolti in occasione dell’edizione 2022 dell’evento ciclistico non competitivo denominato "L'Impresa Ride4Good" - ha effettuato per la struttura di Oncologia Medica dell’ospedale della Media Valle del Tevere.

“Le due poltrone - ha spiegato Riccardo Rossetti, responsabile Ssd Oncologia e Cure Palliative Usl Umbria 1 -consentono la somministrazione dei farmaci antitumorali e hanno una serie di caratteristiche tecnologiche che consentono da una parte un maggiore comfort per il paziente, dall’altra una maggiore sicurezza delle cure attraverso le sue funzioni ed anche un’utilità per il personale infermieristico dedito alla gestione degli eccessi vascolari e dell’infusione dei farmaci. Abbiamo veramente apprezzato questo gesto solidale, simbolo di una vera integrazione tra l'ospedale e la comunità locale”.

La donazione è stata effettuata oggi alla sala Coletta dell’ospedale di Pantalla. Alla cerimonia sono intervenuti: Luigi Sicilia, direttore sanitario f.f. Usl Umbria 1, Giuseppe Vallesi, direttore ospedale Media Valle del Tevere, Riccardo Rossetti, responsabile Ssd Oncologia e Cure Palliative Usl Umbria 1, Marsilio Marinelli, sindaco del Comune di San Venanzo, Francesco Bottigliero, presidente Asd L’Impresa, Massimo Alunni, presidente Federciclismo Umbria.

Francesco Bottigliero, presidente dell’Asd L’Impresa, ha spiegato come è nata l'idea di una gara a scopo sociale: “L’idea di organizzare un evento che unisse sport, natura e solidarietà ci è venuta qualche anno fa, durante una delle avventure in bike packing che organizziamo nella nostra meravigliosa Umbria. Le emozioni e i sentimenti positivi, che abbiamo imparato a leggere nei volti felici dei tanti amici che hanno partecipato ai nostri eventi, ci hanno fatto intuire quanto avremmo potuto costruire legando ai nostri eventi un fine più alto, di solidarietà e di vicinanza al prossimo. Speriamo di poter vedere crescere questo nostro evento, sia come numero di partecipanti sia come donatori”.



Per Luigi Sicilia, direttore sanitario f.f. Usl Umbria 1, quello della società sportiva è un esempio da imitare per molte altre realtà del territorio per rafforzare il legame tra cittadini e il nosocomio di Pantalla: “Ringrazio l’associazione che ha fatto questa donazione di alto valore simbolico perché segna il ripristino dei rapporti tra la società civile e l’ospedale. Spero che in un prossimo futuro ci sia di nuovo la completa partecipazione della popolazione alla vita dell'ospedale. Ringrazio, infine, anche il sindaco Marinelli che ha fatto da mediatore per questa donazione che ha come obiettivo quello di migliorare la qualità dell'assistenza ai pazienti di questo ospedale”.

“La nostra federazione - ha concluso Massimo Alunni, presidente Federciclismo Umbria - ha come mission quella di promuovere l’attività sportiva ma indicheremo alle altre associazioni del territorio questa iniziativa. Saremo di supporto anche a questa azione sociale”.