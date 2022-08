Due bambini di un anno e mezzo in condizioni disperate, i medici dell'ospedale di Foligno li salvano dalla morte

Due bambini salvati dalla morte dai medici dell'ospedale di Foligno. I piccoli, entrambi di un anno e mezzo, sono arrivati al San Giovanni Battista in condizioni disperate. Uno dopo un incidente stradale, l'altro per una grave emorragia cerebrale.

"In entrambi casi - scrive la Usl Umbria 2 - il tempestivo intervento da parte dell'équipe multidisciplinare della Rianimazione dell'ospedale di Foligno e della Medicina d'Urgenza ha reso possibile salvare la vita ai piccoli pazienti. Una volta stabilizzate le condizioni cliniche, i bambini sono stati trasferiti presso Terapie Intensive Pediatriche specializzate ad Ancona e Firenze".



"Devo ringraziare tutti gli operatori che in entrambi i casi, con rapidità e competenza, hanno gestito condizioni di estrema criticità pur senza una rianimazione pediatrica -spiega il dottor Mauro Zampolini, direttore dell'ospedale di Foligno - Oltre all'équipe dei rianimatori e della medicina d'urgenza, un plauso va allo staff di pediatria e della radiologia che con indagini diagnostiche rapide e mirate hanno permesso una diagnosi appropriata".



"È l'ennesima conferma che in Umbria - aggiunge il direttore generale dell'azienda Usl Umbria 2 Massimo De Fino - abbiamo una rete ospedaliera di qualità in grado di intervenire in ogni situazione di criticità con qualità e competenza".