Perugia, nuovo bollettino del cardinale Bassetti: giovani in pellegrinaggio per il loro pastore

Nuovo bollettino sanitario dall'Ospedale di Perugia per il presidente dei vescovi italiani (Cei) il Cardinale di Perugia, Gualtiero Bassetti, che dopo la positività al Covid è stato trasferito prima nel reparto del nosocomio e poi in terapia intensiva a causa di un peggioramento clinico. I sanitari fanno sapere che la situazione è stazionaria seppur grave. "Il Cardinale è collaborante. Continuano tutte le terapie mediche del caso nonché il monitoraggio multiparametrico e il supporto ventilatorio non invasivo". Si ribadisce che Bassetti è comunque vigile, collaborativo con la task-force che si sta prendendo cura di lui.

Un gruppo di quindici giovani della Pastorale universitaria dell’Archidiocesi di Perugia-Città della Pieve, guidata da don Riccardo Pascolini, si è ritrovato poco dopo le 9 di questa mattina (giovedì 5 novembre), nella cattedrale di San Lorenzo, per raccogliersi in preghiera per il loro pastore, il cardinale Gualtiero Bassetti, per tutti i malati di Covid-19 e per gli operatori sanitari che si prendono cura di loro. Gli universitari, accompagnati da don Pascolini, hanno iniziato il loro pellegrinaggio a piedi verso Assisi (dove giungeranno nel pomeriggio presso la Basilica inferiore di San Francesco), dopo aver sostato in raccoglimento davanti alla splendida immagine della Madonna delle Grazie, tanto cara e venerata dai fedeli, dipinta da un allievo del Perugino su una delle colonne della navata centrale della cattedrale.