Ospedale di Perugia, la direzione risponde alle accuse della Uil: "Ecco come stiamo operando su nuove assunzioni e sostituzione macchinari"

La Direzione dell’Azienda Ospedaliera di Perugia in riferimento all’allarme lanciato sulla stampa dal segretario regionale dalla UIL FPL,

Andrea Russo, e ai recenti articoli apparsi nei mass media legati alla carenza di personale e attrezzature. Come sempre pubblichiamo integrale la nota di risposta.

La Direzione dell’Azienda Ospedaliera di Perugia ìntende rassicurare i cittadini e il personale sanitario sulle azioni costantemente messe in campo e sull’impegno quotidiano profuso da questa Direzione e da tutto il personale per garantire cura ed assistenza a coloro che si rivolgono al nostro Ospedale, nonostante la complessa e critica situazione aziendale ereditata. A testimonianza dell’azione svolta vi sono i dati dell’attività complessiva erogata nell’anno 2022 che risultano superiori a quelli dell’anno 2021 e con livelli paragonabili all’attività svolta nel 2019 prepandemia, con indicatori di efficientamento in miglioramento.

Da mesi stiamo lavorando in sinergia con la USL Umbria 1 per attuare il percorso condiviso in caso di dimissioni protette dei pazienti o di trasferimenti di pazienti nei setting assistenziali più appropriati. Per quanto concerne la vetustà di alcune apparecchiature stiamo procedendo in piena trasparenza e nel rispetto dalle procedure pubbliche di gara per la sostituzione della tecnologia interessata, senza registrare interruzione di servizio e limitando i disagi ai pazienti e al personale sanitario. In tema di assunzioni si sta procedendo con le assunzioni previste e la copertura del turn over nel rispetto della programmazione e delle tempistiche delle procedure concorsuali pubbliche.

La Direzione specifica, inoltre, che costantemente vi sono incontri con le OO.SS. alle quali vengono rappresentate le azioni di miglioramento organizzative in programma. Nel mese di gennaio, la Direzione ha illustrato ai direttori di struttura e ai coordinatori i punti di forza e i punti critici dell’attività svolta, il piano di efficientamento 2023 e il piano degli investimenti 2023. In questi giorni sono in corso gli incontri con i Dipartimenti sanitari per condividere insieme le azioni da attuare e gli obiettivi da raggiungere nell’anno 2023. La Direzione ringrazia tutto il personale per la competenza, professionalità e l’impegno profuso per assicurare un’elevata qualità dell’assistenza e della cura dei

cittadini.