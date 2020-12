Ospedale di Perugia e lotta al Covid, donati 13 saturimetri palmari dallo Spi Cgil

"Questo dono all’azienda ospedaliera di Perugia vuole essere un attestato di riconoscenza e vicinanza a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori della sanità pubblica, che in quest’anno drammatico, tra mille difficoltà, hanno letteralmente tenuto in piedi il paese". Con queste parole Maria Rita Paggio, segretaria generale dello Spi Cgil dell’Umbria, il sindacato delle pensionate e dei pensionati, ha consegnato nelle mani del commissario dell’Azienda ospedaliera, Marcello Giannico, 13 saturimetri palmari Nellcor, modello PM10N, attrezzature specificatamente richieste dalla stessa azienda ospedaliera perché utili in particolare nel contrasto all’emergenza pandemica. Insieme a Paggio hanno preso parte alla cerimonia di consegna Ivo Banella, della segreteria regionale Spi, e Mario Bravi, segretario generale della Cgil di Perugia, che ha sottolineato la volontà del sindacato di "mandare anche un messaggio di sostegno e vicinanza alla popolazione anziana, la più colpita dalla pandemia".

Per l’azienda ospedaliera, insieme al commissario, erano anche il direttore amministrativo Enrico Martelli, e l’ingegner Piero Rosi direttore della Bioingegneria e ingegneria clinica. Giannico ha speso parole di grande apprezzamento per il gesto del sindacato pensionati, un gesto - ha rimarcato - che si sposa con lo spirito con il quale l’azienda ospedaliera sta lavorando, che è quello di garantire universalità delle cure attraverso un servizio pubblico ed equo. Un servizio che va però adeguatamente finanziato e rafforzato - come ha ricordato lo stesso commissario - a partire dal personale. “Assumere personale, rafforzare la sanità pubblica è esattamente quello che chiediamo come Cgil e come Spi - ha concluso Maria Rita Paggio - perché quello alla salute è un diritto fondamentale e deve essere garantito per tutte e tutti".