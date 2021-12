Perugia, vaga per l'ospedale in piena notte e tenta di entrare in sala parto

Entra in ospedale in piena notte e vaga per i reparti. La polizia i Perugia ha denunciato una 49enne per interruzione di pubblico servizio.

Gli agenti sono intervenuti al Santa Maria della Misericordia di Perugia per la segnalazione della vigilanza di una persona 'molesta' che si aggirava tra i reparti dell'ospedale. Secondo la ricostruzione della Questura la donna è entrata in ospedale, ha importunato le persone presenti all’ingresso e in sala d’attesa, dopodiché si è recata nel reparto di Ostetricia tentando di accedere alla sala parto.

La donna è stata fermata dalla vigilanza e accompagnata fuori dall'ospedale, ma non ha mollato. Ha forzato una porta automatica d’accesso ed è tornata dentro, continuando a molestare e girovagare.