Gli oscar dello Sport-Asi, il Comune candida l’area play ground di basket a Pian di Massiano come eccellenza sport per tutti: ecco come votare

La città di Perugia ha deciso di candidare, come eccellenza area sportiva, l’area sportiva play ground di Pian di Massiano intitolata alla memoria di Daniel Anton Taylor dopo la riqualifiazione fortemente voluta dall'amministrazione comunale e molto apprezzata dagli sportivi. Una candidatura nell'ambito della diciassettesima edizione il Premio “Sport&Cultura – Gli Oscar dello Sport Italiano”, promosso da ASI – Associazioni Sportive e Sociali Italiane, nella categoria A

(premio Ics impiantistica sportiva). L’iniziativa vuole richiamare l’attenzione sui valori ideali che l’attività sportiva promuove quotidianamente attraverso l’impegno, l’aggregazione, l’innovazione, l’amicizia, la solidarietà, il coraggio dei suoi numerosi praticanti, agonisti o appassionati.

“Il progetto di riqualificazione dell’area play ground di Pian di Massiano – spiega l’assessore allo sport Clara Pastorelli – è frutto di una stretta e virtuosa sinergia tra l’istituzione comunale e l’associazione di promozione sociale “Daniel Anton Taylor”. Un soggetto, che il Comune di Perugia ha scelto di appoggiare con convinzione, essendo da sempre impegnato nella valorizzazione dello sport e della socialità nonché nel sostegno ai giovani. Invito quindi tutti i cittadini a votare per l’intervento di valorizzazione che partecipa al premio “Sport e cultura” nella categoria A, sia come segno di riconoscimento per il grande impegno che l’associazione DAT mette nelle sue attività sia per dare lustro ad una riqualificazione dei campi da basket bella e curata”.

Nell’area sportiva play ground di Pian di Massiano sono state eseguite delle opere di manutenzione ordinaria, ossia interventi di risanamento del manto superficiale delle aree sportive pubbliche, mentre successivamente è stata effettuata la riqualificazione in termini “estetici” e paesaggistici dell’area mediante la colorazione dei campi di gioco. Le opere di manutenzione straordinaria dei campi da basket sono state effettuate nel periodo giugno- luglio 2022 in sinergia tra l’associazione di promozione sociale “Daniel Anton Taylor (D.A.T.)” ed il Comune di Perugia. Le votazioni on line dei tre progetti selezionati dalla Giuria, per ogni categoria, sono aperte dal 01/10/2022 al 10/12/2022. E’ possibile votare collegandosi al seguente link: https://sites.google.com/asinazionale.it/premiosportecultura/i-progetti-in-gara