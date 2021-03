Umbria, si allontana di casa, trovata in un bosco dopo ore di ricerche

Ore di apprensione per la scomparsa di una donna che si era allontanata da casa nella zona di Orvieto. L’allarme al Soccorso alpino e speleologico dell’Umbria è scattato intorno alle 20 di ieri sera e sul posto sono intervenute cinque squadre, composte da tecnici operatori e sanitari e dal personale esperto in ricerca ed esperti in cartografia.

La zona è stata passata subito al setaccio per cercare di localizzare la donna e dopo circa tre ore, è stata individuata in un’area boschiva in località Bagni. Subito presa in cura dai sanitari del Sasu, una volta appurate le sue condizioni di salute è stata recuperata e trasportata fino all’ambulanza del 118 per tutte le cure del caso. Sul posto sono intervenuti, collaborando alle ricerche, anche i carabinieri di Orvieto, i vigili del fuoco e la Protezione civile.