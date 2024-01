L'Oroscopo di Giorgia StarSeed | I segni fissi del 2024: Toro, Leone, Bilancia e Capricorno. Ecco le opportunità e i momenti critici mese per mese

L'autrice dell'Oroscopo: Giorgia StarSeed (nella foto), occultista per discendenza, astrologa, strega, artista, a volte una persona normale. Laureata in Belle Arti , ha conseguito un master in discipline esoteriche e astrologiche.

TORO LEONE SCORPIONE ACQUARIO Benvenuti cari amici nell’oroscopo 2024 che riguarda i segni Fissi. È un anno molto importante per voi. Con il grande evento di Plutone che entra in acquario e il transito prolungato di Marte nel Leone. A coronare questi eventi, Giove nel Toro fino a Maggio. Ma vediamo l’ottica segno per segno…

LEONE

La prima parte:

Ben ritrovati, cari amici del Leone, all'oroscopo annuale del 2024. Un Oroscopo che ha come obbiettivo quello di individuare i momenti chiave del vostro anno. Il 2024 inizia con le stesse frequenze energetiche del 2023. I primi due mesi dell'anno registrano stanchezza e anche molti impegni. Questo a causa delle opposizioni planetarie che si verificano ogni anno in questo periodo. Tra Gennaio e Febbraio, è opportuno evitare le esagerazioni nelle spese e altro… c’è un forte sentimento di rivoluzione, di dare un cambio di rotta improvviso. Lo sconforto può arrivarti per diversi motivi: potresti sentirti sottovalutato, ricevi troppe critiche, potresti avere dei problemi con dei pagamenti e anche nel campo sentimentale, potresti domandarti se l'amore che provi sia vero o no. Persino chi è single è in difficoltà, sente di vivere un'esistenza poco desiderata. I primi mesi portano irrequietezza, non agitatevi, sono solo momenti passeggeri. Tenere sotto controllo la frustrazione vi aiuta a mantenere saldi i nervi, non prendere decisioni affrettate. È un periodo da difesa non da attacco. Un inizio un po’ a rallentatore, ma la calma in questo caso, è davvero la virtù dei forti. Non mostrarti più forte di quello che sei, avrai modo a inizio giugno per farlo.

Durante l’anno…

Il tuo è un segno che non accetta di vivere un'esistenza banale, superati i primi tre mesi dell’anno, ad aprile, aumenta la volontà di mettersi in gioco. Ecco che con la primavera vai incontro a più risorse in tuo sostegno. Domandati cosa sia successo a Marzo, se ci sono state chiusure, se hai troncato alcune collaborazioni. . Per te il 2024 inizia proprio a Marzo soprattutto se nei mesi precedenti hai avuto delle chiusure definitive. A giugno Giove non sarà più un problema ma diventerà un solido alleato, questo ti permetterà di ricevere più conferme e soprattutto ti darà l'occasione di impostare un nuovo comportamento nel tuo modo di fare. Questo è un anno molto importante perché è l’anno in cui Plutone inizia un'opposizione che durerà più di vent'anni. Ciò non significa che per vent’anni sentirai il peso di questo transito ma che in te inizia un processo interiore di trasformazione completo: allontanerai definitivamente la sensazione di perdere tempo per compiacere gli altri, per sentirti amato o acclamato, riprenderai a seguire i tuoi veri ideali. Sarà proprio in estate che potrai assaporare uno dei momenti migliori dell'anno; tra giugno ed agosto farai delle scelte molto importanti soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale, c'è un cambiamento radicale in cui molti di voi potrebbero ufficializzare le relazioni, potrebbero riappacificarsi nei rapporti familiari, si corona il sogno di una convivenza o un matrimonio e ancora, per chi è single ci sarà un cielo molto favorevole per gli incontri e le nuove conoscenze. I fastidi che hai provato a inizio anno ora sentirai che sono lontani, ve ne parlerò nei mensili elencando i giorni più importanti. L’estate con Giove in aiuto può aiutarti a recuperare anche delle soddisfazioni economiche e con Marte in sostegno, puoi fare battaglia a chiunque.

La parte finale!

Se a inizio anno hai dovuto chiudere dei cicli, nel periodo estivo ti sei dovuto rimboccare le maniche, a settembre, i propositi sono spinti da ottime stelle e sarà proprio tra novembre e dicembre che puoi iniziare a fare delle scelte definitive. È giunto il momento di togliere i sensi di colpa e i condizionamenti che ti hanno ostacolato per tutti questi anni. Se hai avuto la sensazione di essere stato in difficoltà negli anni passati ora non sei più lo stesso, adesso credi nel tuo potere, nella parte finale mostrerai la tua audacia. A fine anno ti renderai conto della tua trasformazione, di come sono cambiate le tue priorità, non devi dimostrare nulla a nessuno, le tue priorità saranno proprio il tuo benessere interiore. I buoni transiti di Giove in questo periodo ti aiuteranno a risolvere qualche problema di tipo economico, sarai più tranquillo e sereno in diverse circostanze. Persino un amore e un nuovo sentimento. Il 2024 per te caro amico del Leone favorisce le chiusure di un ciclo e ti aiuta a rinnovarti per essere più positivo e vincente, non mostrarti debole e mettiti in gioco fino in fondo.

TORO

La prima parte

Benvenuti cari amici del Toro nel vostro Oroscopo del 2024, un Oroscopo dedicato soprattutto agli eventi più importanti dell'anno. Non mi piace classificare gli oroscopi in segni più fortunati o più sfortunati. Trovo davvero riduttivo fare degli oroscopi in cui si descrivono 365 giorni dove tutto fila liscio. Il mio intervento andrà a sottolineare gli andamenti dei mesi in cui il vostro segno sarà particolarmente coinvolto. Nel periodo iniziale del 2024, Giove e

Saturno, continueranno ad assistervi. Ci sono inoltre altri passaggi planetari che rafforzeranno ancora di più le vostre azioni. A gennaio, Marte e Giove, vi consentono di raggiungere i primi traguardi importanti in cose che avevate già messo in atto ad Autunno scorso. Mi riferisco soprattutto ai nativi del Toro che hanno avuto delle problematiche nel 2023, ora questi tre mesi dell'anno, prima dell'inizio di primavera, permetteranno una chiusura di un ciclo. A fine Febbraio, quando i pianeti ti permettono di fare qualche azzardo in più, vi invito a sfruttare al massimo le vostre risorse e le vostre idee; perché sarai più predisposto a guardare verso un futuro più sereno. Il tuo è un segno che non ama i cambiamenti, motivo per la quale la tua qualità è fissa. Restare fedele sia in amore che sul lavoro a volte può costarti caro, perché rischi di rimanere in situazioni che non ti piacciono solo per la paura di cambiare. Il 2024 ti spingerà a farlo. Non fare resistenza.

Durante l'anno…

Il periodo dell’anno più importante per voi rimane proprio quello di primavera, dove puoi finalmente catapultati in una esistenza diversa. Lo spiegheremo mensilmente negli oroscopi cosa accadrà nello specifico, già da adesso vi posso anticipare che tra Aprile e Maggio, molti di voi sentiranno un crescente desiderio di capovolgere la propria quotidianità; potrebbero verificarsi tagli e modifiche, ribellioni con i superiori, occasioni per rimettersi in gioco, cambi di mansioni e di ruolo, ritorni in scena. Entro maggio ci sarà un completo rinnovamento anche a costo di ripartire da zero. La parte più forte riguarda proprio l'ambito lavorativo soprattutto per chi di voi ha delle attività di imprenditoria. Anche chi in amore ha resistito fino a ora è più forte che mai. A maggio, con Sole, Venere, Giove, Urano e Saturno, sarai premiato da successi e conferme. Matrimoni o convivenze, relazioni che si ufficializzano e persino chi si è separato troverà nuove opportunità migliori, anche nei rapporti con i familiari. Quello di primavera è un Oroscopo fortissimo che ti permette di essere pienamente radicato ma anche pronto al cambiamento. Non devi amareggiarti né avere paura, soprattutto quando a luglio, Marte subentra nel tuo segno. Sarai pronto a qualsiasi battaglia, l'unica cosa che non devi negarti è la felicità. L’estate premia la tua trasformazione; il tuo è un segno buono, spesso gli altri sfruttano la tua innata generosità per questo, ora devi chiudere i rubinetti e il rivendicare il tuo diritto a stare sereno. Un piccolo consiglio da primavera ad agosto: controlla le tue spese e l'alimentazione.

La parte finale!

La parte finale, a partire da settembre, si chiude in maniera molto interessante ed anche molto diversa dal solito. Settembre ed ottobre possono ancora richiedere molte energie. Urano nel tuo segno ti spinge ad avere colpi di testa o cambiamenti improvvisi ma in definitiva il 2024 è ricco di occasioni da sfruttare. Per questo ti invito a preparare i mesi di fine anno in maniera molto serena e sono sicura che proprio nelle festività natalizie avrai un periodo da ricordare per lungo tempo. Rispetta sempre i tuoi tempi e non agire di fretta, la tua pazienza è la tua dote più importante. Questo è un anno che ti invita a fare una cosa sola: pensa a te stesso. Per molti anni ti sei caricato di tantissime responsabilità, anche quando non era necessario che tu lo facessi. Sei un segno sempre disponibile con gli altri e lo fai con gioia e consapevolezza ma, nel 2024, è giunto il momento di cambiare.

ACQUARIO

La parte iniziale:

Benvenuti cari amici nel 2024, un anno molto importante per il vostro segno, che fa da “padrone” con l’ingresso di Plutone nel vostro spazio zodiacale. Anche Giove, a fine maggio, molla la presa e diventa il vostro migliore amico. ma andiamo a vedere passo-passo. Inizio anno si apre in maniera complessa per le questioni di tipo lavorativo ed economico. Sono molti quelli di voi che devono sistemare le troppe uscite causate dalla quadratura di Giove; tutti gli imprenditori e i commercianti dovrebbero rivedere degli accordi. Anche chi ha una mansione da dipendente sente forte l’esigenza di fare un cambiamento. È possibile che, nei primi tre mesi dell’anno, sarai sottoposto a delle prove continue. Non temere perché i transiti ti proteggono. Gennaio, ad esempio, è un mese molto riflessivo. Saranno molte le domande che ti porrai al riguardo. A Febbraio, potresti investire le tue energie in qualcosa di importante in vista del futuro. Non escludo aiuti da parte di terzi. Il periodo di Marzo bello per la sfera emotiva, premia le coppie, la famiglia e i figli.

Durante l’anno…

Le perplessità di inizio anno andranno scomparendo, a partire da giugno sarà bene gestire l'estate con molta attenzione perché sarà proprio in questi momenti che potrai realizzare qualche sogno. Tra giugno ed agosto, potrebbero esserci belle riconferme e novità. Un primo indizio di forza, come giornata chiave, potrebbe essere quella del 6 giugno. Proprio in questo periodo, Giove ha lasciato l'aspetto dissonante e sta diventando il tuo amico e ancora, Plutone nel tuo segno ti aiuta a mettere in atto la trasformazione. Da metà anno puoi contare sulle tue energie, ti sentirai bene, perché molti progetti bloccati da tempo ora finalmente si sbloccano. L'aspetto dell'amicizie sarà fondamentale, come supporto e aiuto. per voi cari amici dell'acquario. Ad agosto il cuore torna a battere.

La parte finale!

Non sarà stato facile trovare la giusta strada, poi iniziare nuovi viaggi porta con se sempre l’incognita. Fine anno sarà sorprendente, già da settembre il cuore torna a battere forte. L’aspetto professionale sembra tornare sulla giusta rotta. Da novembre incomincia una opposizione importante, quella di Marte, non mancheranno momenti di tensione. Avrai a tuo favore una forte carica energetica, che ti aiuta a combattere le avversità. Posso già annunciarvi che proprio intorno le giornate di Natale avrai una grandissima illuminazione, che ti permetterà di affrontare un 2025 importantissimo. In linea generale, il 2024, è l’anno in cui devi sistemare tutte le negatività passate per dare spazio alla luce di illuminarti il tuo nuovo cammino. L’autunno parla chiaro, sia per il lavoro che per il cuore, favorite anche le questioni di tipo legale. Per quanto riguarda il lavoro, fai attenzione alle false promesse o ha delle illusorie speranze. Se saprai allontanarti da queste, avrai occasioni importanti come; incarichi, appalti e nomine. In conclusione, per voi cari amici dell'acquario, questo è l'anno che ti rimette in carreggiata e soprattutto, che ti illumina il nuovo cammino.

SCORPIONE

La prima parte:

Benvenuti cari amici nell'oroscopo del 2024 un anno che parte nei primi mesi un po’ al rallentatore. Tutte le iniziative che ti porti dietro dal 2023 richiedono ancora delle verifiche, per questo i primi mesi dell'anno possono rivelarsi ancora molto lenti; chi ha un lavoro in proprio o si occupa di piccole imprese, deve ancora concentrarsi sulle entrate economiche, che negli ultimi tempi sono state poche. L’aspetto lavorativo è quello che assume la caratteristica più importante: prove, sperimentazioni, corsi, cambiamenti di gruppo o di ruolo. In questo momento sentirai forte l'esigenza di avere qualche certezza in più e di sistemare tutte le cose in sospeso. Purtroppo, Giove in opposizione, che rimane fino a fine maggio, richiede pazienza e attesa. Ci saranno giornate in cui ti sentirai particolarmente nervoso, ve ne parlerò nei mensili dei miei oroscopi. Tra gennaio e marzo, molti di voi potrebbero avere una grandissima voglia di rimettersi in gioco. Anche per quanto riguarda i sentimenti ci sono delle dissonanze; chi si è separato da poco potrebbe lottare per degli accordi o cercare soluzioni difficili. I fine settimana di Marzo sono quelli più complessi.

Durante l’anno…

Già da primavera molte situazioni andranno cambiando, probabilmente il 2024 per voi inizia da questo periodo. Aprile sarà un mese molto interessante, sicuramente non dovrai abbassare la guardia, ma posso già annunciarvi che Venere, Marte e Saturno ti saranno favorevoli. A inizio giugno, finalmente si risveglia la parte migliore: Giove lascerà la presa dell'opposizione e ti ritroverai con una sensazione di benessere duraturo. In questo periodo

potrebbero risvegliarsi delle passioni molto interessanti e anche il desiderio di cambiare la tua realtà. Non escludo che quello che hai cercato i primi mesi arrivi proprio in questo momento; promozioni e riconferme, soluzioni di tipo pratico o burocratiche riguardanti le case. Anche le coppie aumentano i loro benefici, magari realizzando qualche progetto che da molto tempo avevano rimandato. Evidenzio anche il periodo di inizio agosto, soprattutto per i

cuori solitari, in questo periodo il cielo ti premia nel settore sentimentale e porta amore. Ottimo cielo per chi vuole sposarsi e convivere. L'oroscopo di metà anno aumenterà la voglia devi tornare in carreggiata.

La parte finale!

I mesi finali sono sempre quelli più importanti per voi cari amici dello scorpione, che siete uno dei segni nati a fine anno. Il 2024 è l'anno che va ricucendo le toppe degli anni precedenti, per troppi anni hai vissuto problemi e subito angherie da parte di qualcuno, anche ad oltranza in certi casi, ora molte cose cambiano. Tutto l’oroscopo del 2024 è protetto da Saturno che ti dona una saggezza diversa con l'occasione di recuperare gli avvenimenti difficili che hai vissuto precedentemente. Devo solo chiederti di non perdere tempo investendo le tue energie in inutili vendette, il 2024 è l'anno in cui ti richiede di interrompere i rapporti con chi ti ha fatto del male e in questo Saturno sarà un buon alleato per cancellare il passato negativo. Il mese

di novembre sarà uno dei più fortunati per riscuotere qualcosa, non solo da un punto di vista finanziario, ma anche personale. Bello anche il mese di dicembre, utile per fare delle richieste e pretendere delle promozioni. In linea conclusiva il 2024, per il segno dello scorpione, è un anno che aiuta a ricostruire e a risanare i vecchi trascorsi.

