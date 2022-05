Perugia, ordinanza anti alcol del sindaco Romizi: i divieti e l'elenco delle vie

Nuova ordinanza anti alcol del sindaco di Perugia, Andrea Romizi, in vigore dal 6 maggio al 31 ottobre. E' la numero 531 del 6 maggio.

Il provvedimento dispone "il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o lattine ai titolari di esercizi di vicinato, ai titolari di distributori automatici e agli esercenti il commercio su aree pubbliche, operanti nella zona del centro storico e di Fontivegge, dalle ore 20 alle ore 6 del giorno successivo, uniformemente al divieto già imposto ai pubblici esercizi".

Per il quartiere della stazione c'è anche "il divieto di detenzione di bevande alcoliche su area pubblica per il consumo immediato ai soggetti fruitori dell’area di Fontivegge, dalle ore 18 alle ore 6 del giorno successivo".

La violazione dell’ordinanza, scrive il Comune di Perugia, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 450 euro.

Le vie a Fontivegge soggette all'ordinanza

VIA ANGELONI n. dispari dal n. 57 al n. 117 - n. pari dal n. 58 al n. 92

VIA BELLOCCHIO

VIA CANALI

VIA CAMPO DI MARTE n. dispari dal n. 1 al n. 3/B n. pari dal n. 2 al n. 50

VIA CORTONESE n. dispari dal n. 1 al n. 39 – n. pari dal n. 26 al n. 44

VIA CURTATONE E MONTANARA

VIA DELLA FERROVIA

VIA FONTIVEGGE

VIA DEL MACELLO

VIA MARTIRI DEI LAGER

VIA PIEVAIOLA n. dispari dal n. 1 al n. 65 – n. pari dal n. 2 al n. 50

VIA SETTEVALLI n. dispari dal n. 1 al n. 11/T – n. pari dal n. 2 al n. 110

VIA SICILIA

VIA SIMPATICA

VIA LUISA SPAGNOLI

PIAZZA VITTORIO VENETO

Le vie in centro storico soggette all'ordinanza

VIA ALESSI

PIAZZA ALFANI

PIAZZA ANSIDEI

VIA BAGLIONI

VIA BALDO

VIA BARTOLO

VIA LUIGI BONAZZI

VIA CALDERINI

PIAZZA CAVALLOTTI

PIAZZA DANTI

VIA DANZETTA

VIA CESARE FANI

VIA DEL FORNO

VIA DEL FORTE

VIA DELLA GABBIA

VIALE INDIPENDENZA

PIAZZA ITALIA

VIA MAESTA' DELLE VOLTE

PIAZZA MATTEOTTI

VIA GIUSEPPE MAZZINI

VIA DELLA NESPOLA

VIA OBERDAN

PIAZZA PICCININO

VIA POZZO CAMPANA

VIA DEI PRIORI

PIAZZA IV NOVEMBRE

VIA ULISSE ROCCHI

VIA S. ERCOLANO

VIA S. STEFANO

VIA DEL SETTE

VIA DELLO STRUZZO

CORSO VANNUCCI

VIA ABRUZZO

VIA DELL’ACQUEDOTTO

VIA ALBA

VIA ALESSI

VIA ALUNNI

VIA ANGUSTA

VIALE ORAZIO ANTINORI tutti i n. civici dispari– n. pari fino al n. 10/A

VIA DEGLI APOSTOLI

VIA APPIA

VIA DELL’AQUILA

VIA DELL’AQUILONE

VIA DEGLI ARCHI

VIA CESARE BECCARIA n. dispari dal n. 3 al n. 13/C

VIA DELL’ARCO

VIA ARMONICA

VIA DELL’ASILO

VIA DELL’AURORA

VIA DEGLI AZZI

VIA BACIADONNE

VIA DEL BALCONE

VIA BALDESCHI

VIA DEI BARUTOLI

VIA CESARE BATTISTI

VIA CESARE BECCARIA

VIA BELLA

PIAZZALE BELLUCCI

VIA BENEDETTA

VIA BENINCASA

VIA TIBERI BERARDI

CORSO BERSAGLIERI

VIA BONACCIA

VIA BONACCI BRUNAMONTI n. dispari dal n. 1 al n.13 – n. pari dal n. 2 al n.4/ D

VIA BONCAMBI

VIA BONFIGLI tutti i n. civici dispari – n. pari dal n. 2 al n.14

VIA BONTEMPI

VIA BOTTINELLI

VIA DEL BOVARO

VIA DELLA BRIGLIA DI BRACCIO

VIA DELLA BROCCA

PIAZZA GIORDANO BRUNO

VIA BRUSCHI

VIA DEL BUFALO

VIA DEL BULAGAIO

VIA CACCIATORI DELLE ALPI

VIA CAMPANA

VIA CAMPO BATTAGLIA

VIA DELLA CANAPINA

VIA DEL CANE

VIA DEL CANERINO

VIA CANTAMERLO

VIA DEL CANTERINO

VIA DELLE CANTINE

VIA CESARE CAPORALI

VIA DEL CARDELLINO

VIA DEL CARMINE

VIA CARTOLARI

VIA DEL CASTELLANO

CORSO CAVOUR

VIA DEL CEFALO

VIA DELLA CERA

VIA CESAREI

VIA ARTURO CHECCHI

VIA CHIARA

VIA DEI CIECHI

VIA DEL CIRCO

VIA DELLE CLARISSE

VIA COLOMBA

VIA DELLA COMETA

VIA DELLE CONCE

VIA DELLA CONSOLAZIONE

VIA DEL CONVENTUCCIO

VIA CORROTTA

VIA DEL CORTONE

VIA DEL COTOGNO

VIA CUCCUINA

VIA CUMANA

VIA DELLA CUPA

VIA DEL CURATO

VIA CURIOSA

VIA DEL DADO

VIA ENRICO DAL POZZO

VIA DELIZIOSA

VIA DEL DEPOSITO

VIA DESERTA

VIA F. DI LORENZO tutti i n. civici pari – n. dispari dal n. 23 al n. 29

PIAZZA DEL DRAGO

PIAZZA DEL DUCA

VIA DEL DUCA

VIA EBURNEA

VIA ELCE DI SOTTO

VIA EREMITA

VIA ARIODANTE FABRETTI

VIA DEL FAGIANO

VIALE ZEFFERINO FAINA tutti i n. civici dispari - n. pari fino al n. 48

VIA MANFREDO FANTI

VIA FATEBENEFRATELLI

VIA FAUSTINA

VIA FAVORITA

PIAZZA BALDASSARRE FERRI

VIA DEL FICO

PIAGGIA DEI FILOSOFI n. dispari dal n. 1 al n. 5

VIA DEL FIORE

VIA FIORENZUOLA

VIA FIUME

VIA FLORAMONTI

VIA DELLA FORMICA

PIAZZA FORTEBRACCIO

VIA FORTUNATA

VIA DELLE FORZE

VIA FRANCOLINA

VIA ANTONIO FRATTI

VIA DEL FUMO

VIA DEL GALLO

CORSO GARIBALDI

VIA DEI GATTI

VIA GEMELLA

VIA GENTILE

VIA DEL GERANIO

VIA DEI GHEZZI

VIA DEL GIARDINO

VIA GISMONDA

VIA GIULIA

VIA GOLDONI

VIA GRATA

VIA GRAZIOSA

VIA DEL GRILLO

VIA GUARDABASSI

VIA GUERRIERA

VIA IDALIA

VIA IMBRIANI

VIA FRANCESCO INNAMORATI

VIA DEL LABERINTO

VIA DEI LANARI

VIA LARGA

VIA DEL LAURO

VIA DEL LICEO

VIA DELLA LOGGIA

VIA DELLA LUCERTOLA

VIA LUCIDA

VIA DELLA LUNA

PIAZZA DOMENICO LUPATTELLI

VIA DOMENICO LUPATTELLI

VIA DEL LUPO

VIA DELLA MADONNA

VIA MADONNA DI BRACCIO

VIA DEL MANEGGIO

VIA GUGLIEMO MARCONI

PIAZZA ANNIBALE MARIOTTI

VIA ANNIBALE MARIOTTI

VIA DEI MARTELLI

VIA MARZIA

VIA LUIGI MASI

VIA MASSARI tutti i civici dispari

VIA MATTIOLI

VIA DEL MELO

VIA LUIGI MENICUCCI

PIAZZA BIORDO MICHELOTTI

VIA DEL MOGHERINO

PIAZZA FRANCESCO MORLACCHI

VIA DEL MORO

VIA DEL MORONE

VIA DEL NASPO

VIA NEBBIOSA

VIA DEGLI OFFICI

VIA OMBROSA

VIA ORIZZONTE

VIA DELL'ORO

VIA BALDASSARRE ORSINI

VIA DELL'ORSO

VIA DEGLI ORTI

VIA DELLA PACE

VIA DEL PARADISO

VIA DEL PARIONE

VIA ALESSANDRO PASCOLI

VIA DEL PASTICCIO

VIA PAZIENZA

VIA DEI PELLARI

VIA FRATELLI PELLAS n. dispari dal n. 1 al n. 99

VIALE POMPEO PELLINI tutti i civici pari

VIA DEL PEPE

VIA DELLA PERGOLA

VIA PERICOLOSA

VIA DELLA PERNICE

VIA DEL PERO

VIA PERSA

VIA DEL PERSICO

VIA PIACEVOLE

VIA PIANTAROSE n. dispari dal n. 7 al n.15 - n. pari dal n. 8 al n. 16

VIA PICCIONE

VIA DELLA PIETRA

VIA PINTURICCHIO

VIA DEL PISCINELLO

VIA PODIANI

VIA DEL POETA

VIA DEL POGGIO

VIA DEL POZZO

VIA DELLE PROME

VIA DEL PROSPETTO

VIA PULCRA

VIA PULIGNANI

VIA XIV SETTEMBRE tutti i numeri pari – n. dispari dal n. 1 al n. 9 e dal n. 67 al n. 79

VIA RAFFAELLO

VIA TANCREDI RIPA DI MEANA tutti i numeri dispari

VIA RITORTA

VIALE ROMA tutti i numeri pari - n. dispari dal n. 1 al n. 11

VIA DELLA RONDINE

VIA DEL ROSCETTO

PIAZZA ROSSI SCOTTI

VIA DELLA RUPE

VIA DEL SACCO

VIA DEL SALTO

VIA S. AGATA

VIA S. AGNESE

VIA S. ANDREA

VIA S. ANNA

VIALE S. ANTONIO

VIALE S. ELISABETTA

PIAZZA S. FRANCESCO

VIA S. FRANCESCO

VIA S. GIACOMO

VIA S. GIOVANNI DEL FOSSO

PIAZZA S. GIOVANNI DI DIO

VIA S. LUCIA

VIA S. MARGHERITA

PIAZZA S. PAOLO

VIA S. PAOLO

VIA S. SAVINO

VIA S. SEBASTIANO

VIA DELLA SAPIENZA

VIA DELLA SCALA

VIA DEGLI SCIRI

VIA DEGLI SCORTICI

VIA SCOSCESA

VIA SCURA

VIA SDRUCCIOLA

VIA DEL SENSO

VIA DELLA SIEPE

VIA DEL SILENZIO

VIA SNELLA

VIA DEL SOLE

VIA SOLFAROLI

VIA SOLITARIA

VIA DELLA SPADA

VIA SPECIOSA

STRADA SPERANDIO tutti i numeri dispari dal n. 1 al n. 1E

VIA SPERANDIO tutti i numeri pari - n. dispari dal n. 1 al n. 5C

VIA DELLA SPINA

VIA DELLA SPOSA

VIA DELLA STELLA

VIA DELLE STREGHE

VIA DELLO STURIONE

VIA DELLA TARTARUGA

VIA TEDESCA

VIA DEL TEMPIO

VIA TIBERI

VIA DEL TOPO

VIA TORCOLETTI

VIA DEL TORDO

VIA TORNETTA

VIA DEI TORNITORI

PIAGGIA DELLA TORRE

VIA TORRETTA

VIA TORRICELLA

VIA TRAVERSA

PIAZZA DELL'UNIVERSITA'

VIA VANESE

VIA LUIGI VANVITELLI

VIA ANNIBALE VECCHI solo il civ. 2

BORGO XX GIUGNO

VIA VERMIGLIOLI

VIA DEL VERZARO

VIA VIBI

VIA VINCIOLI

VIA DELLA VIOLA

VIA DELLA VOLPE

VIA VOLTE DELLA PACE