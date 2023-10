Infiltrazioni mafiose in Umbria, assoluzioni e riduzione delle condanne per l'operazione Infectio

Dalla pioggia di condanne del maggio del 2022 alla revisione dell’intero impianto accusatorio con assoluzioni e rideterminazioni delle pene ed esclusione del risarcimento al Comune di Perugia.

Il Tribunale di Crotone infligge quasi 80 anni di carcere agli imputati nel procedimento scaturito dall’indagine Infectio, cioè il tentativo di infiltrazione mafiosa in Umbria da parte di alcune cosche calabresi.

La Polizia di Perugia aveva eseguito 27 arresti e sequestrato 10 milioni di beni nelle mani delle cosche Trapasso, Mannolo e Commisso. Gli imputati, secondo i giudici, avevano favorito le infiltrazioni criminali in Umbria della cosca ‘ndranghetista di San Leonardo di Cutro.

Le accuse erano quelle di associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e occultamento di armi clandestine, minacce, violenza privata, associazione a delinquere finalizzata alla consumazione di una serie di reati di natura contabile o economico-finanziaria strumentali alla realizzazione sistematica di frodi in danno del sistema bancario.

La Corte d’appello di Catanzaro in riforma della sentenza emessa “dal Tribunale di Crotone appellata dagli imputati Benincasa Alberto, Benincasa Giuseppe, Bevilacqua Antonella, Cicerone Mario, De Franco Antonio, Di Macco Ciro, Falcone Francesco, Fusari Roberto, Giacchetta Piero, Giappichini Luigi, Mancuso-Trabucco Luca, Mannolo Alfonso, Mannolo Remo, Menicucci Paolo, Profiti Annunziato, Profiti Pasquale Nicola, Russo Pietro, Tiburzi Renzo” ha assolto Benincasa Giuseppe dai delitti di cui ai capi 1, 89 e 106 perché il fatto non sussiste; assolto De Franco Antonio dal delitto di cui al capo 1 perché il fatto non sussiste; dichiarato il non doversi procedere nei confronti di Cicerone Mario e Profiti Pasquale Nicola per il delitto di cui al capo 141 nonchè di Cicerone Mario anche per il capo 148 poiché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela.

La Corte ha così rideterminato le pene: Benicasa Giuseppe 7 anni di reclusione e 5.500 euro di multa; Benincasa Alberto tre anni e mesi sei di reclusione; Cicerone Mario in anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 4.000 di multa; De Franco Antonio in relazione ai capi 104 e 105 in anni sette di reclusione ed euro 40.000 di multa; Di Macco Ciro, previa derubricazione del delitto di cui al capo 137 in quello di cui all'art. 640, comma 1, c.p., in anni due di reclusione ed euro 900 di multa come concordata tra le parti, dichiarando inammissibili i motivi di appello in punto di responsabilità; Falcone Francesco, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis 1, c.p. contestata al capo 87, in anni 15 e mesi nove di reclusione; Fusari Roberto, previo riconoscimento di circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, in anni due e mesi sei di reclusione; Mancuso-Trabucco Luca, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis 1, in anni tre di reclusione; Giacchetta Piero, in anni due di reclusione come concordata tra le parti, dichiarando inammissibili i motivi di appello in punto di responsabilità; Giappichini Luigi, previa riqualificazione dei reati a lui ascritti nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 in mesi sette di reclusione ed euro 1.500 di multa; Menicucci Paolo, esclusa la recidiva contestata, in anni tre di reclusione; Profiti Pasquale Nicola in anni cinque di reclusione come concordata tra le parti, dichiarando inammissibili i motivi di appello in punto di responsabilità; Russo Pietro, previa riqualificazione del reato a lui ascritto al capo 41 in quello di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 ed esclusione della contestata recidiva, in mesi sette di reclusione ed euro 1.200 di multa. Tiburzi Renzo, previo riconoscimento di circostanze attenuanti generiche, in anni due di reclusione. Concede a Giachetta Piero, Giappichini Luigi, Tiburzi Renzo e Russo Pietro il beneficio della sospensione condizionale della pena. Revoca la misura degli arresti domiciliari per Cicerone Mario. Revoca la misura cautelare degli arresti domiciliari attualmente applicata a De Franco Antonio limitatamente al capo 1 della rubrica.

Condanna Mannolo Alfonso, Mannolo Remo, Falcone Francesco, processuali del Bevilacqua Antonella e Profiti Annunziato al pagamento delle spese processuali del grado. Revoca la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici applicata a Giappichini Luigi nonchè la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque applicata a Di Macco Ciro, Fusari Roberto, Giacchetta Piero, Russo Pietro e Tiburzi Renzo.

Sostituisce per Meniucci Paolo la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, revocando le altre pene accessorie. Revoca la pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione nei confronti di De Franco Antonio e la misura di sicurezza della libertà vigilata applicata nei confronti di Di Macco Ciro.

Revoca le sanzioni accessorie irrogate ex art. 2, comma 58, Legge 92/2012 agli imputati Benincasa Alberto, Benincasa Giuseppe, De Franco Antonio e Mancuso-Trabucco Luca. Revoca le statuizioni civili risarcitorie in favore del Comune di Cutro per gli imputati Benincasa Giuseppe e De Franco Antonio; Revoca le statuizioni civili in favore del Comune di Perugia.

Il collegio degli avvocati è composto dagli avvocati Donatella Panzarola, Antonio Recupero, Nicola Cantafora Antonio Cozza, Mario Nigro, Mario Patro, Lucio Canzoniere, Giuseppe Di Renzo, Gaetano del Sole, Tiziano Saporito, Luigi Colacino, Luigi Falcone, Giuseppe Salivetto, Giovanni Scarpino, Tiziana Paletta, Alessandro Bavaro, Vincenzo Nobile, Marco Cordelli, Gabriele Corona, Francesco Calabrò, Vincenzo Ioppoli, Francesco Calzone, Pietro Pitari, Giuseppe Fonte, Maria Raffaella Talotta, Vittorio Ranieri, Marco Dordelli, Salvatore Iannone, Rita Urbani, Frank Mario Santacroce, Chiara Penna, Vincenzo Cicino, Fabrizio Salviati, Massimiliano Carnovalle, Giuseppe Carvelli, Lorenzo Manfro, Francesco Verri, Maria Claudia Conidi, Gregorio Viscomi, Paolo Carnuccio, Giuseppe Bagnato, Salvatore Fortunato Giordano, Giuseppe Mercurio, Aldo Truncé, Elisabetta Gualtieri, Saschia Soli, Pietro Funaro, Piero Mancuso.