Un chilo di cocaina nell'armadio: in manette. Sul mercato avrebbe fruttato 100mila euro

Lo hanno trovato con un chilo di cocaina e 200 di mannite per il taglio, 55 grammi di hashish e bilancini di precisione. Per questo un italiano è stato arrestato dai militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Perugia. I finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria hanno rinvenuto in un appartamento di San Giustino, all’interno di un armadio la droga che sul mercato avrebbe fruttato circa 100mila euro.

L’operazione è il risultato del potenziamento delle attività di contrasto al traffico ed allo spaccio di stupefacenti che la Guardia di finanza sta perseguendo negli ultimi tempi, attraverso il costante monitoraggio delle aree del capoluogo e dei comuni della Regione ove maggiormente si concentrano fenomeni di illegalità nello specifico settore.