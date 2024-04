Traffico e spaccio di droga, blitz all'alba dei Carabinieri: 24 arresti tra Perugia e Caserta

I Carabinieri del Comando provinciale di Perugia hanno dato avviao, alle prime luci dell’alba, ad una vasta operazione antidroga nel territorio del capoluogo umbro e nelle province di Caserta, Latina, Arezzo, Lucca, Pisa e Varese, in esecuzione di provvedimento cautelare, emesso dal giudice per le indagini del Tribunale di Perugia su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 24 soggetti indagati per associazione finalizzata al traffico, detenzione e spaccio di quantità ingenti di sostanze stupefacenti.

Notizia in aggiornamento