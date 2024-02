Umbria, precipita da un’impalcatura: grave operaio, in ospedale in codice rosso

Un incidente sul lavoro si è verificato nella mattinata di oggi, mercoledì 21 febbraio, in un cantiere edile a Cesi. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un operaio di circa 60 anni sarebbe precipitato da un’impalcatura: un volo di almeno cinque metri al termine del quale l’uomo è rimasto ferito in maniera grave.

Soccorso dagli operatori del 118, l’operaio è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Santa Maria di Terni. Sul posto anche gli agenti della polizia di Stato e personale della Usl Umbria 2 per gli accertamenti del caso.

L’episodio si è verificato nella giornata in cui Cgil, Cisl e Uil scendono in piazza per sensibilizzare proprio sul tema delle morti sul lavoro. Per oggi, i sindacati hanno proclamato due ore di sciopero a fine turno per edili e metalmeccanici, organizzando anche dei presidi davanti alle prefetture di Perugia (ore 16.30) e Terni (17.30).