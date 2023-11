Operaio morto dopo una caduta dalla scala a pioli, a giudizio il datore di lavoro

Il titolare di un’impresa edilizia è stato rinviato a giudizio per la morte di un operaio di 56 anni dopo una caduta dalla scala.

L’uomo era caduto mentre stava lavorando in un negozio di Ospedalicchio di Bastia Umbra, per riparare un’infiltrazione d’acqua. Secondo la ricostruzione dell’accusa l’operaio sarebbe scivolato dalla scala, da un’altezza non elevata, ma le modalità della caduta avevano subito destato preoccupazione anche nei soccorritori. L’uomo era morto dopo alcuni giorni di ricovero al Santa Maria della Misericordia di Perugia.

L’imputato, difeso dall’avvocato Giuseppe Caforio, è accusato di non aver messo in atto tutte le misure di sicurezza atte allo svolgimento del lavoro. La difesa sostiene che l’operaio stesso, però, non avrebbe rispettato i dettati del datore del lavoro per svolgere il lavoro, utilizzando una scala senza le misure di sicurezza.

I figli, la moglie e i fratelli della vittima sono assistiti dagli avvocati Carmine Onori e Delfo Berretti.