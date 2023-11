Umbertide, boscaiolo ucciso con coltello e mattarello: condanna confermata in Cassazione

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di Hassane Bouskour a 12 anni e 4 mesi di reclusione per l’omicidio Abdeltif Hachiche a Umbertide nella notte tra il 17 e il 18 ottobre del 2020.

L’imputato, difeso dall’avvocato Franco Libori, è stato condannato in primo grado e in appello a Perugia “per aver cagionato la morte di Abdeltif Hachiche, suo ospite, colpendolo con plurime coltellate nel corso del litigio - svoltosi in due distinte fasi e nel contesto di un consumo smodato di bevande alcoliche - scaturito da motivi futili quali la gelosia e la pretesa della vittima di farsi restituire la somma data in prestito di 150 euro” e per avere costretto la compagna “mediante minacce di morte, portate anche a mezzo di uno strumento atto ad offendere (mattarello), a dichiarare all'operatore del 118 di essere stata lei a uccidere Abdeltif Hachiche durante un litigio e di essere sola nell'appartamento ove il delitto si era consumato”. La condanna anche per avere colpito la donna “al capo con una bottiglia o, comunque, con altro oggetto atto a offendere, lesioni personali della durata allo stato non accertata”.

Nel ricorso si sosteneva il mancato riconoscimento della legittima difesa domiciliare, le “ripetute contraddizioni” nella ricostruzione medico-legale e sui rilievi della scientifica per le modalità dell’aggressione, nonché sullo svolgimento dei fatti, “sia in relazione al reingresso in casa da parte della vittima - fatta entrare dall'imputato, ingannato dalle sue apparenti buone intenzioni (il vicino che avrebbe sentito Hachiche bussare insistentemente alla porta dicendo ‘fammi entrare Boskour, non voglio litigare’, ndr) - armata di un portaombrelli con cui essa si sarebbe immediatamente scagliata verso l'imputato”, sia in relazione a quanto avvenuto subito dopo la colluttazione, con l'ingresso dell'imputato nel bagno per vedere come stava la vittima.

Per i giudici di Cassazione il ricorso è infondato in quanto esclusa l'esistenza di “una aggressione da parte della vittima sia in ragione del tipo di lesioni riscontrate sulla persona dell'imputato … del tutto compatibili con una modesta reazione da parte di Hachiche e con il verosimile urto dell'imputato contro una superficie rigida” sia dal racconto dei testi, secondo cui la vittima, “allorché chiedeva a gran voce di farsi aprire, diceva che non voleva litigare con Bouskour, e secondo cui l'imputato aveva colpito violentemente e ripetutamente la vittima, non desistendo nemmeno di fronte alle implorazioni” della compagna e “inseguendo Hachiche nel bagno ove questi aveva cercato di ripararsi e dove erano stati inferti i colpi decisivi”.

La sentenza della Corte d’appello ha anche “motivatamente escluso che la condotta aggressiva sia stata determinata dalla necessità di reagire a un fatto ingiusto”. Quanto alla richiesta di diversa “quantificazione dell'entità della provvisionale”, i giudici ritengono che la statuizione “pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale” non è impugnabile.

In conclusione respinto anche il motivo di ricorso relativo alle lesioni cagionate alla compagna. Dalle risultanze del sopralluogo, “le incertezze sono state risolte, in maniera puntuale, attraverso l'affermazione che le lesioni inferte alla donna, e riscontrate fin dall'immediatezza del suo ricovero in ospedale, fossero state cagionate con un corpo contundente, individuato, secondo le dichiarazioni della vittima (costituitasi parte civile tramite l’avvocato Pasquale Perticaro), in una bottiglia”.

Da qui il rigetto del ricorso, con la conferma della condanna, cui si aggiunge quella al pagamento delle spese di giudizio.