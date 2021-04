Omicidio, l'avvocato della famiglia Biscotti: "Qui l'unica vittima è Samuele. La ricostruzione dell'indagata è solo difensiva"

"Qui l'unica vittima è il povero Samuele che non c'è più. La ricostruzione dei fatti pronunciata dall'unica indagata al momento va considerata difensiva e di parte": è amareggiato l'avvocato Valter Biscotti dopo il clamore mediatico sollevato dalle dichiarazioni dell'indagata, difesa dal legale Gatti, una cittadina di passaporto brasiliana, regolare in Italia; dedita al meretricio, attualmente lasciata a piede libero dagli inquirenti dopo il lungo interrogatorio di ieri notte, finito intorno alle 2.

"Vorrei ricordare a tutti, sulla base della ricostruzione della difesa - ha ribadito l'avvocato Biscotti che insieme all'avvocato Brenda Ercolani rappresenta la famiglia della vittima - che mentre Samuele si trovava in un fosso, l'altra era scappata via senza prestare un minimo soccorso. Non ha avuto nemmeno pietà, a suo dire, quando si è recata al Pronto Soccorso per farsi curare presunte ferite provocate nella presunta colluttazione. Poteva avvertire i sanitari. Ma non lo ha fatto. Quindi ribadisco l'unica vittima di questa brutta storia è Samuele, e merita rispetto".

Per Biscotti (nella foto a destra) la ricostruzione reale di quello che è accaduto è ancora tutta da scrivere e confida sia molto nel lavoro degli inquirenti che nell'esito dell'autopsia. "L'autopsia è un passaggio fondamentale per capire il mistero della causa della morte di questo giovane e anche l'ora del decesso. Non metteremo consulenti di parte, perchè abbiamo piena fiducia nei consulenti individuati dal Pm, Scalise e Bacci, di provata esperienza. Ci sono molti interrogativi da chiarire in sede di indagine. La famiglia chiede semplicemente di sapere la verità e questo lo dobbiamo a loro e alla vittima". Il conferimento dell'incarico è previsto per domani alle 12 e l'autopsia potrebbe iniziare nel primo pomeriggio di domani e andare avanti per sabato primo maggio.