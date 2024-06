Omicidio di Pistrino, il 16 luglio l'udienza preliminare per il vicino di casa accusato del delitto

Fissata al 16 luglio l’udienza preliminare per Cristian Francu, l’uomo accusato di aver violentato e ucciso la vicina di casa Marielle Soethe a Pistrino il primo dicembre del 2022.

L’uomo, detenuto nel carcere di Terni e difeso dall'avvocato Donatella Donati, avrebbe costretto la donna “con violenza o minaccia a subire atti sessuali”, per poi colpirla “ripetutamente con pugni e calci così da atterrarla e metterla nelle condizioni di non poter reagire all'aggressione, continuando poi ad infierire afferrandola colpendola in modo cruento al volto, al torace e agli arti fino a schiacciarne brutalmente il torace sotto le proprie suole” fino a provocarne il decesso.

Ad incastrare l’uomo le tracce di dna rinvenute sotto le unghie della vittima, dalla ricostruzione degli spostamenti la sera dell'omicidio e registrati dal contapassi del suo cellulare, oltre ad intercettazioni ambientali durante le quali l’uomo riferisce alla moglie dei particolari che potevano conoscere solo gli investigatori (e mai resi pubblici) e chi aveva commesso l’omicidio.

Sulla mano della vittima, però, sarebbe stato trovato anche il dna di una persona al momento sconosciuta e secondo la difesa questo elemento deporrebbe a favore dell’arrestato, dimostrando che le accuse sarebbero frutto di deduzioni azzardate e testimonianze di cui va valutata l’attendibilità.

La donna era stata ritrovata morta all'interno della propria abitazione dai Carabinieri di Citerna, allertati da una sua amica preoccupata dopo che non era più riuscita a contattarla. I militari avevano trovato la donna riversa a terra nella camera da letto, con evidenti tracce di un’aggressione subìta, anche di tipo sessuale.