Omicidio di Pistrino, il vicino di casa arrestato si proclama innocente e non risponde alle domande del giudice

Il rumeno di 50 anni arrestato con l’accusa di omicidio volontario di Marielle Soethe, trovata morta nella sua abitazione di Pistrino, frazione di Citerna, un anno fa, non risponde al giudice per le indagini preliminari e si proclama innocente.

L'uomo, accusato anche di violenza sessuale, è stato arrestato pochi giorni fa, dopo un anno di indagini. Sarebbe stato lui a uccidere la donna. Secondo la Procura di Perugia lo proverebbero le tracce di dna trovate sotto le unghie della vittima. Un altro elemento portato dagli investigatori sarebbero le conversazioni, captate con delle cimici posizionate in casa dell’uomo, durante le quali avrebbe riportato degli elementi che non erano trapelati durante le indagini, come ad esempio la violenza sessuale. Altro elemento il fatto che la casa non presentava segni di effrazione, segno che la vittima aveva aperto la porta a una persona che conosceva. L’arrestato e la moglie (totalmente estranea ai fatti) collaboravano con la vittima nella sua attività di vendita di abbigliamento online.

Al termine dell'interrogatorio, il difensore del rumeno, l'avvocato Donatella Donati, ha chiesto la misura degli arresti domiciliari per problemi di salute dell’indagato.