Omicidio di Davide Piampiano, spunta il gruppo che chiede la libertà per il cacciatore che ha sparato

Una pagina Facebook per chiedere la libertà del cacciatore che ha sparato e ucciso Davide Piampiano.

A poche ore dalla notizia della conferma del carcere, dopo l'interrogatorio di garanzia, per il 56enne di Assisi che l'11 gennaio ha sparato all'amico e, invece di soccorrerlo avrebbe cercato di costituirsi un alibi, come sostiene la Procura di Perugia, è comparsa una pagina che ne chiede la libertà, sostenendo che si tratta di un "Gruppo per tutti coloro che credono nella giustizia e dunque nella PIENA innocenza di Piero, vittima della sfortuna, della malagiustizia e soprattutto della cattiveria della gente".

Nei primi post con tanto di discussione si sostiene che "le cose che scrivono i giornali non sono PROVE".

C'è anche chi commenta chiedendo se non si tratti di uno scherzo oppure chi ha già deciso, chiedendo l'ergastolo a vita.