Omicidio Kercher, il pm Mignini "rivaluta" Amanda e l'avvocato chiede l'espulsione di Guede

A 15 anni dall'omicidio di Meredith Kercher il caso si riaccende, tra incontri in Umbria tra Amanda Knox e Raffaele Sollecito, scarcerazione di Rudy Guede e ipotesi per un caso mai veramente risolto.

Il caso è stato approfondito nella trasmissione “Crimini e Criminologia” su Cusano Italia TV ed è stato il sostituto procuratore Giuliano Mignini, il pm che ha condotto le indagini e rappresentato l'accusa al processo, a lanciare un primo difende Amanda Knox da chi la accusava di avere un atteggiamento non adatto alla situazione e dichiara: "Voleva anche a suo modo darci aiuto. Aveva un atteggiamento anche scherzoso ma secondo me è stato enfatizzato questo aspetto. Non è stata capita secondo me. Lei probabilmente cercava anche di esorcizzare la paura".

In trasmissione è intervenuto anche il legale di Raffaele Sollecito, l'avvocato Luca Maori dicendo: "Come vengono giustamente espulsi tunisini, nordafricani e altri soggetti non comunitari che spacciano la droga e poi vengono condannati a 2-3 anni di carcere, non deve essere espulso un soggetto che è stato condannato per omicidio volontario aggravato? Lo prevede la legge. Un soggetto del genere non può avere un permesso di soggiorno e Rudy Guede non ha un permesso di soggiorno perché è cittadino ivoriano. Ha avuto un permesso di soggiorno temporaneo nel momento in cui è stato messo in affidamento. Il questore di Viterbo gli ha dato la possibilità di poter svolgere attività di recupero. Quindi avendo finito di scontare la pena, il permesso scade naturalmente e deve essere espulso. Il questore lo deve fare. Se il questore non lo espelle commette un reato".

Il difensore di Rudy Guede ha fatto sapere che il suo assistito gode del permesso di soggiorno da quando è tornato in liberta.