Omicidio Limini, confermate in Cassazione le condanne per Neculai e Malferteiner

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Kevin Malferteiner e ha rigettato quello di Valentino George Neculai in relazione alla condanna emessa dal giudice per l’udienza preliminare di Perugia per il reato di rissa aggravata e (per il solo Neculai) per il reato di omicidio preterintenzionale ai danni di Filippo Limini Senapa.

Neculai, rumeno di 23 anni, è stato condannato a 7 anni di reclusione, con rito abbreviato, per rissa e omicidio preterintenzionale del 25enne spoletino morto la notte di Ferragosto del 2020 a Bastia Umbra. Malferteiner, italiano di 26 anni, è stato raggiunto da una condanna a 10 mesi per rissa (assolto dall’accusa di omicidio stradale), sempre con l’abbreviato.

Neculai ha sostenuto che non c’era stato alcuno scontro con il gruppo di persone tra cui si trovava la vittima, ma “solo delle provocazioni verbali, senza che la situazione trascendesse in un scontro fisico”. Solo quando uno dei partecipanti alla lite “armato di una chiave inglese, aveva iniziato a danneggiare la vettura a bordo della quale si trovavano” anche i due imputati, era scoppiata la rissa. Contestata anche la consulenza tecnica sui motivi del decesso, non tanto i pugni, quanto la fuga in auto, passata sopra il corpo della vittima: evento imprevedibile e non voluto, ma imposto dai danneggiamenti e dall’aggressione con la chiave inglese. Nel ricorso si sostiene che “Filippo Limini Senapa era venuto alle mani con altro soggetto che lo aveva centrato con un pugno facendolo cadere a terra. La vittima era già a terra al momento dell'investimento e non aveva cercato di rialzarsi, anche perché ubriaco”. Contestata anche la mancata concessione delle attenuanti.

Malferteiner ha chiesto l’annullamento della sentenza di appello in quanto “si è limitata ad aderire alla motivazione della decisione di primo grado, omettendo la valutazione delle emergenze istruttorie”, partendo “dal presupposto della colpevolezza dell'imputato per poi cercare di motivare l'affermazione di penale responsabilità attraverso riferimenti al materiale probatorio, decontestualizzandoli dal quadro generale e spesso interpretandoli malamente”.

La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi ritenendo la ricostruzione degli investigatori, i Carabinieri di Assisi all’epoca al comando del tenente colonnello Marco Vetrulli, nel corso della rissa avvenuta nel parcheggio della discoteca “Country cafè”. Secondo questa ricostruzione, Kosiqi, Malferteiner, Hajderlliu, raggiungevano la loro auto, con il primo che si metteva alla guida, il secondo sul lato passeggero e il terzo sul sedile posteriore destro. Tardea e Radi, invece, “si procuravano degli oggetti atti ad offendere e circondavano” insieme con Dedaj, lacaj e Hasi l’autovettura.

A quel punto Tardea avrebbe colpito con “una chiave inglese metallica a forma di L il parabrezza anteriore dell’auto” per poi spostarsi sul lato sinistro e colpire con la chiave inglese il braccio di Kosiqi, mentre gli altri ragazzi colpivano e mandavano in frantumi “il lunotto posteriore e i vetri dei finestrini posteriori”. Con calci, pugni e oggetti atti ad offendere, inoltre, avrebbero colpito i tre che si trovavano all’interno della vettura.

A quel punto Hajderlliu scendeva dall’auto e colpiva “con un pugno in testa Limini, facendolo cadere e, una volta a terra, Neculai colpiva sempre il Limini con calci al volto”. Kosiqi, rimasto alla guida dell’auto, “riusciva a ripartire e, con una manovra in retromarcia, investiva” il 24enne di Spoleto, rimasto disteso a terra, uccidendolo.

Gli imputati erano difesi dagli avvocati Francesco Cinque, Salvatore Adorisio, Daniela Paccoi, Guido Maria Rondoni, Fabiana Massarella, Aldo Poggioni, Delfo Berretti, Marco Bellingacci, Antonio Aiello, Walter De Fusco, Roberto Quirini e Rossano Ponti. La famiglia del giovane deceduto si è affidato all’avvocato Alberto Maria Onori.