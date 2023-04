Omicidio Samuele De Paoli, corpo spostato o trascinato? Il giudice ordina la perizia

Il perito è chiamato ad accertare “se il cadavere di Samuele De Paoli abbia subito spostamenti, trascinamenti e se quindi sia stato trasportato, appoggiato o scaraventato nel luogo in cui è stato rinvenuto”.

Il giudice per l’udienza preliminare Piercarlo Frabotta ha incaricato un perito per verificare se il corpo del giovane Samuele De Paoli, sia stato trovato nella posizione in cui la trans Patrizia (all’anagrafe Hudson Pinheiro Reis Duarte, accusata di omicidio preterintenzionale) dice di averlo lasciato dopo una colluttazione avuta con lo stesso, oppure sia stato spostato dall’imputata, magari con la complicità di qualcuno, come ipotizzano i familiari della vittima.

Il gup ha disposto duee integrazioni, che riguardano appunto l’eventuale trascinamento del cadavere e la posizione dei contendenti nel corso della colluttazione. La difesa dell’imputata, affidata all’avvocato Francesco Gatti, si è opposta “premendo anche a noi l’accertamento della verità e essendo sicuri, peraltro, sulla base dei dati oggettivi presenti nel fascicolo, della dinamica dei fatti, come già esposto con dovizia di particolari, nella consulenza della Procura a firma del professor Bacci, dottor Scalise Pantuso e dottoressa Melai, che comunque sarà la base per le valutazioni dei nuovi periti”.

Il collegio peritale guidato dal professor Fineschi ha chiesto 70 giorni per il deposito dell’elaborato, che verrà esposto all’udienza del 12 luglio 2023. La difesa ha confermato la nomina di consulente della difesa la dottoressa Anna Maria Verdelli.

“Patrizia era come preannunciato anche oggi presente, sempre un po’ emozionata e rispettosa del contesto” ha concluso l’avvocato Francesco Gatti

Il padre, la madre e il fratello della vittima, assistiti dall’avvocato Marilena Macchi, si sono costituiti parte civile e hanno chiesto un risarcimento di 1 milione e mezzo di euro. La famiglia ha nominato il dottor Lorenzo D'Antonio quale consulente di parte.

“La richiesta del gup ci lascia molto soddisfatti perché intende rispondere a una ipotesi che avevamo avanzato da subito – afferma l’avvocato Marilena Mecchi – Lo aveva detto l’imputata stessa in una prima dichiarazione, poi ritrattata: ‘C’è un corpo nudo sul sedile posteriore dell’auto’. La perizia deve rispondere alla domanda: il corpo di Samuele è stato spostato dopo e si trovava nella posizione finale?”.

Secondo la Procura generale la trans avrebbe cagionato la morte di Samuele, nella notte tra il 27 e il 20 aprile del 2021, con un’azione che avrebbe portato “ad arresto cardiaco riflesso secondario a compressione del paraganglio carotide (glomo carotide) destro, associata ad emorragia perigangliare e circoscritta infiltrazione emorragica dello stesso”.

I periti dovranno anche accertare se “le cause e i mezzi del decesso di Samuele De Paoli, la lesività riportata dal soggetto a seguito della colluttazione e se la stessa sia causa del decesso della vittima”, oltre che verificare “se le concentrazioni delle sostanze esogene, rinvenute nei tessuti e nei liquidi del De Paoli, abbiano avuto un ruolo causale ai fini dell’exitus dello stesso”.