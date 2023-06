Omicidio Samuele De Paoli - Vittima e imputato hanno lottato in auto: lui stava sopra e colpiva la trans che si è difesa

Samuele De Paoli e Patrizia, la trans che all’anagrafe risulta essere Hudson Pinheiro Reis Duarte, hanno lottato all’interno dell’auto. Ed è nell’abitacolo che il giovane dovrebbe essere morto per poi essere spostato, o trascinato, al di fuori e lasciato nel fosso in cui il corpo è stato ritrovato.

Sono queste le prime deduzioni dei periti nominati dal giudice per l’udienza preliminare nel caso di omicidio preterintenzionale che si discuterà il 12 luglio presso il Tribunale di Perugia. Per il resto sembra trovare conferma la prima ipotesi investigativa e medico-legale che riconduce la morte del giovane a una combinazione di assunzione di cocaina e stretta al collo dal parte della trans, nel tentativo di liberarsi del giovane che la stava picchiando, forse anche con un bastone (mai ritrovato).

In 128 pagine i periti, arrivano ad alcune conclusioni che erano già emerse in sede di indagine e di autopsia. De Paoli aveva assunto una gran quantità di cocaina. Droga che avrebbe avuto un importante ruolo causale nella morte suscitando scompensi cardiaci e sovraeccitazione. Il giovane sarebbe deceduto per riflesso vaso vagale nell’azione di afferramento del collo da parte di Patrizia, con esclusione di qualsiasi altra causa di morte. La compressione del collo sarebbe, però, stata di modesta entità, a fronte di una eccessiva risposta neurovegetativa per l’intossicazione acuta da cocaina.

La trans Patrizia sarebbe stata colpita con un mezzo contundente, forse il bastone mai trovato oppure una bottiglietta o altro corpo contundente, o la mano di Samuele che riporta, inoltre, le ferite “del pugile”. Le lesioni riscontrate su Patrizia fanno ipotizzare che la stessa sia stata vittima di un’azione violenta posta in essere dal giovane De Paoli. La costrizione del collo ad opera della Pinheiro sul De Paoli sarebbe un atto di difesa a fronte dell’aggressione precedente del giovane, che avrebbe prodotto ecchimosi a livello del volto e del torace, fratture costali e perdita dei capelli. In auto, comunque, erano stati trovati capelli, materiale organico e sangue.

La perizia, però, porta nel procedimento due novità: la colluttazione sarebbe avvenuta tutta all’interno dell’auto, sul sedile anteriore sinistro, con Patrizia che si sarebbe trovata sotto De Paoli e la trans avrebbe afferrato al collo il giovane nel tentativo di liberarsi. La seconda sorpresa è costituita dall’ipotesi di trascinamento e adagiamento nel canale di scolo del corpo della vittima da parte di Patrizia (o come si era detto in fase di indagine da parte di una terza persona?). I periti desumono questo dal fatto che i calzini di De Paoli sono lacerati sul tallone, segno che hanno strisciato per terra (oppure che erano rotti in precedenza).

“Riservandoci un esame più approfondito, ci sentiamo di dire sin da subito che viene confermata, forse con maggior precisione ed incisività, quasi in toto l’ipotesi già formulata dal professor Bacci e dai dottori Scalise Pantuso e Melai - afferma l'avvocato Francesco Gatti, difensore di Patrizia - Valutazioni più precise potranno in ogni caso essere fatte dopo l’esame dei consulenti che avverrà come noto il 12 luglio. Sul punto del trascinamento non ho nulla da dire, se non che prendiamo atto che si tratta di una mera ipotesi”.

I genitori di Samuele De Paoli e il fratello hanno deciso di costituirsi parte civile, tramite l’avvocato Marilena Mecchi nel procedimento contro Hudson Pinheiro Reis Duarte, la trans Patrizia accusata della morte del giovane, trovato morto a Sant'Andrea delle Fratte il 28 aprile del 2021.

Il procuratore generale Sergio Sottani, che aveva avocato il caso dopo che la Procura aveva avanzato la richiesta di archiviazione, ha accusato formalmente la trans Patrizia di omicidio preterintenzionale, ritenendo che “la morte sia avvenuta per afferramento violento del collo della vittima, con un’azione compressiva esercitata nella regione corrispondente alla biforcazione carotidea destra, in prossimità dell’angolo mandibolare”.

Secondo la Procura generale la trans avrebbe cagionato la morte di Samuele con un’azione che avrebbe portato “ad arresto cardiaco riflesso secondario a compressione del paraganglio carotide (glomo carotide) destro, associata ad emorragia perigangliare e circoscritta infiltrazione emorragica dello stesso”.

Nel corso della colluttazione “tra Pinheiro e De Paoli” la trans “riportava frattura composta della 7°, 8°, 9° e 10° costola sinistra e contusioni con ecchimosi del volto, così come riferite in occasione della refutazione in data 29 aprile alle ore 3.33”.