Omicidio di Samuele De Paoli, assolta la trans Patrizia. Il pg Sottani aveva chiesto 6 anni

Assolta dall'accusa di omicidio preterintenzionale perché il fatto non costituisce reato, dopo che la Procura generale di Perugia aveva chiesto sei anni di reclusione. Il gup Percarlo Frabotta ha, quindi, assolto Hudson Pinheiro Reis Duarte, la trans Patrizia accusata della morte del giovane, trovato morto a Sant'Andrea delle Fratte il 28 aprile del 2021.

Era stato il procuratore Sergio Sottani, dopo aver avocato il caso, a fare la richiesta in aula nel procedimento per omicidio preterintenzionale di Samuele De Paoli, con l’imputata che ha chiesto di essere giudicata con il rito abbreviato.

La trans Patrizia, questo il nome usato, è difesa dall’avvocato Francesco Gatti, mentre i familiari della vittima il padre, la madre e il fratello, si sono affidati all’avvocato Marilena Mecchi che al giudice aveva chiesto una condanna per omicidio volontario.

Secondo la Procura generale la trans avrebbe cagionato la morte di Samuele con un’azione che avrebbe portato “ad arresto cardiaco riflesso secondario a compressione del paraganglio carotide (glomo carotide) destro, associata ad emorragia perigangliare e circoscritta infiltrazione emorragica dello stesso”.

Il pg Sottani aveva chiesto anche l'espulsione dal territorio italiano. La madre del giovane ha manifestato tutta la sua delusione per la sentenza.

Sulla decisione del gup ha influito, decisamente, la perizia dalla quale è emerso che De Paoli aveva assunto una gran quantità di cocaina, che avrebbe avuto un importante ruolo causale nella morte suscitando scompensi cardiaci e sovraeccitazione. La compressione del collo esercitata dall’imputata sarebbe stata di modesta entità. La trans Patrizia sarebbe stata colpita con un mezzo contundente, forse il bastone mai trovato, o la mano di Samuele che riporta, inoltre, le ferite “del pugile”.

La colluttazione sarebbe avvenuta tutta all’interno dell’auto, sul sedile anteriore sinistro, con Patrizia che si sarebbe trovata sotto De Paoli e la trans avrebbe afferrato al collo il giovane nel tentativo di liberarsi.

“Prima di ogni dichiarazione non possiamo dimenticare la grande tragedia che c’è a monte in questa storia, con la morte di un ragazzo di soli 22 anni - ha affermato l'avvocato Francesco Gatti - La sentenza di assoluzione ci soddisfa pienamente ed era uno degli esiti che ci aspettavamo. Riteniamo che il Tribunale, vista la formula, ha ritenuto che Patrizia ha agito per legittima difesa. Aspettiamo in ogni caso le motivazioni per fare ulteriori eventuali commenti”. Le motivazioni saranno rese pubbliche tra 90 giorni.