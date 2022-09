Oltre mezzo quintale di droga in garage, arrestato 20enne

Oltre mezzo quintale tra hashish e marijuana bel garage di casa. Soldi in contanti, banconote false. Un patrimonio in droga che, se spacciata, avrebbe fruttato 500mila euro. Ha 20 anni il giovane che la squadra mobile di Perugia ha arrestato a Castiglione del Lago. Gli investigatori, riferisce la questura, hanno trovato prima 4,8.grammi di hashish, 640 euro e alcune banconote da 50 euro, palesemente falsificate. Da casa al garage di cui il ragazzo aveva le chiavi. In borse, valigie e scatoloni il resto della droga, per 54,5 chili complessivi, 52 di hashish, 2,5 di marijuana, 30mila euro in contanti, ritenuti frutto dello spaccio. Il 20enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio.