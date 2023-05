"Sfigati, andate a prendere gli spacciatori": nei guai per resistenza e oltraggio ai poliziotti

Un 25enne dell’Ecuador, difeso dall’avvocato Daniele Federici, è comparso davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia per rispondere dell’acvcusa di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

L’imputato è accusato di avere “in luogo pubblico e in presenza di più persone” offeso “il decoro degli agenti di Polizia … in servizio presso la Squadra Volante della Questura di Perugia” e di averli minacciati “pronunciando al loro indirizzo, mentre erano intenti a controllarlo dentro la sua vettura” frasi come “che c… volete … non mi rompete il c… tua madre lo prende in c… poliziotti di m… andate a prendere gli spacciatori … potete solo fare le multe … siete dei poveri falliti … due c… sfigati fermato da due c… come voi … non sapete cosa vi faccio passare”.

L’uomo è anche accusato di avere tentato di tenere lontano con un calcio gli agenti che lo controllavano e per essersi rifiutato di fornire documenti o indicazioni sulla propria identità.

L’episodio è avvenuto a Perugia il 27 maggio del 2022.