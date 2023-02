Assisi, insulti e minacce al vice sindaco dopo l'assemblea condominiale Ater: madre e figlia sotto processo

Insultano il vice sindaco di Assisi e finiscono davanti al giudice per oltraggio a pubblico ufficiale.

I due imputati, una donna di 76 anni e la figlia di 42 anni, difese dagli avvocati Franco Libori e Ilario Taddei, sono accusate di avere “in concorso tra di loro e in presenza di più persone, minacciato un male ingiusto e anche tramite mail, offeso l’onore e il prestigio del vice sindaco del Comune di Assisi (come tale pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni)” che si era recato all’assemblea condominiale delle case Ater in rappresentanza dell’ente per “dirimere alcune problematiche relative al danneggiamento di parti comuni dello stabile”.

Alla riunione il vice sindaco avrebbe fatto presente alla 45enne che non poteva “abitare nell’alloggio di edilizia pubblica assegnato alla madre”, la quale lo avrebbe minacciato dicendo “non metterti contro di me”, mentre la figlia gli diceva di essere un “corrotto” e un “venduto”, offendendolo.

Offese e minacce reiterate via mail.

Il vice sindaco si è costituito parte civile tramite l’avvocato Delfo Berretti.