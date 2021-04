IL PERSONAGGIO Teresa del Casimiri rappresenterà l'Umbria alle Olimpiadi della Filosofia

Sarà la studentessa gualdese Teresa Venarucci a rappresentare l’Umbria alla gara nazionale delle Olimpiadi di filosofia. La giovane dell’Istituto “Casimiri” di Gualdo Tadino - della classe 3^A del Liceo scientifico - ha conquistato il primo posto alla gara regionale delle Olimpiadi di filosofia sezione lingua straniera, discutendo in un saggio svolto in inglese un passo dell’ Etica Nicomachea di Aristotele.A Teresa Venarucci, brillante e versatile studentessa già distintasi nel percorso “Cambridge” superando gli esami della disciplina “English as a second language”, il compito di rappresentare l’Umbria insieme ad altri tre studenti ternani nella fase nazionale della manifestazione, che si svolgerà a Roma alla fine del mese di aprile. Per il Casimiri altri importanti risultati nella gara regionale dell'Olimpiade della Filosofia: Francesco Maria Brunozzi e Francesca Bartolomei, rispettivamente terzo e settima nella sezione lingua italiana, e Camilla Marinangeli, quinta nella sezione lingua straniera