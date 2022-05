Perugia, soldi a ragazzini in cambio di sesso, chiuse le indagini sull'ex sacerdote già condannato per pedofilia

Chiuse le indagini per prostituzione minorile e detenzione di materiale pedopornografico a carico di un ex sacerdote già condannato per abuso su minori.

L’uomo era stato notato due anni fa a Ponte San Giovanni passeggiare con due ragazzini tenuti per mano vicino alle scuole. Una signora aveva riconosciuto l’uomo, addirittura circolava la sua foto in una chat di genitori, e per confermare i propri sospetti aveva chiamato i Carabinieri.

Portato in caserma aveva raccontato una strana storia, sul fatto che i bambini fossero i figli del suo badante e che al momento non era con lui e quindi stava tenendo d’occhio i ragazzini.

Anche la curia perugina aveva subito preso le distanze ricordando che l’uomo non era più sacerdote, essendo stato ridotto alla stato laicale, e che non poteva indossare più abiti religiosi e sfruttare la sua condizione di ex prete per avvicinare minorenni.

Il 70enne, assistito dall’avvocato Luca Gentili, trovato in possesso di materiale pedopornografico e accusato di prostituzione minorile avendo offerto soldi a due ragazzini, aveva lasciato Perugia per trovare ospitalità in una comunità.

La Procura di Perugia ha chiuso le indagini e adesso l’uomo ha facoltà di essere interrogato e depositare documenti e prove a suo favore prima di ricevere la richiesta di rinvio a giudizio o di archiviazione e passare al vaglio del giudice per l’udienza preliminare.