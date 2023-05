Offre l'hashish ai poliziotti: "Prendetene un po', ma non chiamate la polizia"

Si aggira tra le auto parcheggiate in stato confusionale. Poi offre hashish ai poliziotti e chiede di non chiamare la polizia. Portato prima in ospedale e poi denunciato. È successo a Perugia, in via Lorenzini. L'uomo, un cittadino italiano 31enne, è stato visto da alcuni passanti mentre tentava di aprire gli sportelli di alcune auto parcheggiate.

I poliziotti gli hanno chiesto i documenti. Il 31enne ha estratto dalla tasca un pezzo di hashish invitando gli agenti a prenderne un po' e con la richiesta di non allertare la polizia. L'uomo è stato denunciato per possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e portato in ospedale dal 118.